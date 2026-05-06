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▲阿B在IG寫下長文，講述自己的身世。（圖／翻攝自IG@bben89）

高雄一家紅心粉圓店的男店員「阿B」因神似中國男星張凌赫一夕間爆紅，而他過去和妻子經營的服飾電商涉及假貨爭議又再度被翻出，他在IG寫下長文認錯，坦言當時真的做錯，也賠了千萬受到教訓，更自揭坎坷身世，引來大批粉絲鼓勵。阿B因為神似張凌赫爆紅，有人發現他兩年前曾捲入假貨風波，阿B也在IG寫下長文吐露當時的狀況，「很多人對我們的認識是從兩年前爭議風波開始，確實當時做錯了，讓很多人失望，我們沒有選擇逃避，把那些有爭議的服飾都進行退貨處理，前前後後大概退了近千萬的費用給消費者。」阿B更談及家庭背景，小時候爸爸意外變成植物人，媽媽也為了賺錢病倒，「第一次她暈倒我才知道，即便只有40幾公斤，全身癱軟的人是多麼難抱起，無數次的往返醫院 讓我們都疲憊不堪。」為了能抱媽媽去醫院，幫爸爸翻身拍背，他還養成了健身的習慣。大學時因緣際會到粉圓店打工，阿B稱老闆娘為阿姨，起初他都會把粉圓煮爛，阿姨都告訴他「慢慢來比較快」從國中到大學畢業，他很感謝阿姨給他的不只是收入，還有人生觀。不少網友看了都留言替他加油，希望他能越來越好。