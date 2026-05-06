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▲BLANCA的品牌主理人東鐵雄（右），同時也是被譽為「日本第一西班牙料理餐廳」-- aca’的主廚。（圖／台北晶華酒店提供）

西班牙餐廳的巴斯克太受歡迎 主廚另闢通路「BLANCA」販售

巴斯克蛋糕建議冷藏、冷凍兩種品嚐方式

▲BLANCA還有人氣商品「BLANCA布丁」，上頭是帶微焦的焦糖。（圖／晶華酒店提供）

還有現點現做焦香薄餅 創半年賣5萬份紀錄

▲晶華酒店的Regent Gift Shop，還將提供「焦香薄餅」。（圖／晶華酒店提供）

NOZOMI BAKERY也有母親節蛋糕 花香融合莓果酸甜

▲養心餐飲集團旗下甜點品牌 NOZOMI BAKERY ，標榜以「蔬食」理念翻玩經典烘焙產品，今年也推出母親節限定蛋糕「藍莓娜德絲」。（圖／NOZOMI BAKERY提供）

台北晶華酒店又迎來海外知名甜點店！本次邀請東京當紅網購甜點名店BLANCA（ブランカ）來台開快閃店，將於即日起至5月31日，拜來掀起搶訂風潮的「經典巴斯克」蛋糕、「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」、「BLANCA布丁」，以及曾在東京麻布台Hills快閃店創下半年銷售5萬份的IG打卡熱點「焦香薄餅」。產品將於「晶華美食到你家」線上開放訂購，「經典巴斯克」蛋糕可提供全台宅配服務，而飯店一樓Regent Gift Shop則可外帶主廚團隊的現做薄餅，單品價格380元起。BLANCA的品牌主理人東鐵雄(Azuma Tetsuo)而餐廳內除了西班牙美食之外，源自巴斯克地區的起司蛋糕相當廣受歡迎，因此才成立品牌並開設網路商店專售該明星商品，在未進行大規模宣傳的情況下，憑藉口碑即迅速走紅，被粉絲譽為「入手困難的幻之甜點」。BLANCA強調「焦香即風味」，因此每一個巴斯克蛋糕都由職人手工製作，確保上層面的焦化程度可以帶出整體的香氣，食材則是嚴選北海道起司，東鐵雄還推薦兩種品嚐方式：同步推出的「Poquito巴斯克蛋糕三重奏」則是將經典蛋糕轉化「Poquito」在西班牙文裡所代表的迷你尺寸，更能一次享有3種口味，其風味包括台灣限定的「rosa草莓」、融合京都百年茶舖一保堂的「抹茶」，以及由主廚選用黑糖悉心烹煮的「焦糖」口味。BLANCA還有人氣商品「BLANCA布丁」，獨家「雙段烘焙」製法打造，表層焦香帶出微苦層次，內部則融合蛋香與奶油起司的濃郁風味，口感綿密滑順且富有深度，且風味偏向成熟大人系。另外，Regent Gift Shop還將提供「焦香薄餅」，是將在現場現點現做，餅皮巧妙地也帶點焦香風味，內餡可選擇原味、砂糖奶油或生火腿起司。台北晶華酒店更同步於二樓上庭酒廊推出內用套餐，將BLANCA經典甜點轉化為精緻下午茶組合。消費者可於優雅舒適的空間中，享用「Poquito巴斯克蛋糕搭配BLANCA布丁」或「焦香薄餅」等主廚現做甜點，並可任選咖啡或紅酒佐餐。此外，母親節也有「蔬食」概念，養心餐飲集團旗下甜點品牌 NOZOMI BAKERY ，標榜以「蔬食」理念翻玩經典的概念，今年也推出母親節限定蛋糕「藍莓娜德絲」。蛋糕外層以雪白薰衣草鮮奶油包覆，並以紫色藍莓鮮奶油點綴，散發淡雅花香與莓果酸甜。內餡選用新鮮藍莓，搭配蜂蜜檸檬與薰衣草製成的果凍、奶酪，以及優格藍莓層，結合柔軟綿密的戚風蛋糕，層層堆疊出清新細膩的口感表現。「藍莓娜德絲」原價1500元，母親節優惠價1280元。