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▲ 鼓鼓（右）和蕭秉治（左）兩人相當貼心為「師妹」蘇慧倫親拌炸醬麵。（圖／相信音樂提供）

55歲女星蘇慧倫將推出最新的戲劇主演作品《欠妳的那場婚禮》，從演員變回歌手的她，近日和鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治輪番在北京鑽石音樂嘉年華演出，凍齡狀態也讓人讚嘆。蘇慧倫精心準備近一小時的演出，台下歌迷首首跟著大合唱，她感性說道：「能夠這樣唱歌給你們聽也是很珍貴的。」蘇慧倫透露上來北京舉辦《就說給我聽》巡迴演唱會是7月的炎夏，這回來則體驗到滿天柳絮飛舞，第一次看到浪漫的「四月雪」。蘇慧倫久違與歌迷見面，精心準備近一小時的演出，從〈黃色月亮〉、〈鴨子〉再唱到新專輯《輕重Aftersun》裡的〈我到底怕你什麼〉。珍貴每首歌都掀起粉絲大合唱，對此蘇慧倫感性說：「能夠這樣唱歌給你們聽也是很珍貴的，如果今天晚上哪一首歌聽了，讓你有些感動，真的是很棒的一件事！」最後她獻唱〈被動〉將現場氣氛推到最高。蘇慧倫與鼓鼓、蕭秉治一同出席音樂節，三人難得見面一起吃晚餐、話家常，鼓鼓和蕭秉治兩人相當貼心為「師妹」蘇慧倫和工作人員「服務」，親拌炸醬麵，開心地一起享用道地美食，展現私下好交情。