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市場表現

國際油價下跌提供動力

強勁企業財報激勵

隨著國際油價回落及市場對強勁的企業財報感到振奮，美股週二（5日）4大指數再度收高，標普500指數、那斯達克指數再度創下歷史新高。道瓊工業指數上漲356.35點或0.73%，收報49298.25點；標普500指數上升58.47點或0.81%，收在7259.22點，創下歷史新高；那斯達克指數上揚258.33點或1.03%，同樣觸及新高，收盤創下25326.13點紀錄；費城半導體指數勁揚445.92點或4.23%，收10980.58點。個股部分，台積電ADR（TSM）跌7.20美元或1.79％、收394.41美元；輝達（NVDA）跌2美元或1.01％、收196.48美元。英特爾（INTC）大漲約13%，收108.15美元，寫下歷史新高，今年漲幅超過400％。記憶體族群持續強勢，美光（MU-US）猛漲11%至每股640.45美元，市值首度突破7000億美元，延續近一年強勁漲勢。原油價格全面下跌，為股市提供了動力。西德州中級原油（WTI）期貨下跌3.9%，收於每桶102.27美元。布蘭特原油期貨下跌3.99%，收於109.87美元。根據CNBC報導，儘管荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）發生了新的襲擊事件，美國與伊朗之間的停火協議仍顯脆弱。然而，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週二表示，停火「確實有效」，且「兩艘美國商船與美國驅逐艦已安全通過海峽，顯示航道暢通」。此前，美國總統川普（Donald Trump）於本週稍早表示，美國將「引導」受困船隻通過該海峽。股市上漲的動能還得益於又一批好於預期的季度業績。值得注意的是，杜邦（DuPont de Nemours）在第一季盈餘和營收均超出預期後，股價大漲 8%。在美國上市的比利時啤酒釀造商安海斯-布希英博（Anheuser-Busch InBev）也因其樂觀的季度業績而上漲超過8%。Palantir Technologies卻是個例外。儘管該公司第一季業績超過分析師預期，且營收創下自2020年上市以來的最快增長，並調高了全年業績指引，其股價仍下跌了近7%。根據FactSet的數據，截至目前，已公佈財報的標普500指數公司中，約有85%的業績超出預期。Horizon Investments投資組合管理主管希爾（Zachary Hill）表示，「我們看到的不僅是大型科技股，包括整個標普 500 指數，甚至是美國的小型股指數，都展現了令人驚嘆的盈利能力。」他補充道，當這點與市場相信美伊雙方「都希望為這場衝突尋求某種程度的解決方案」相結合時，就能解釋為何市場目前的交易水準處於歷史高位。希爾進一步稱：「市場在很大程度上已經消化了荷姆茲海峽的局勢。我認為除非實地情況發生重大變化，或油價出現真正的大幅飆升，市場才會重新關注這場衝突的來回博弈。」