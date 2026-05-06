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女星林依晨近日受訪時透露，自己在拍電視劇《我可能不會愛你》期間，和當時的男友提出了分手，因為那是一段不健康的關係，男友貶低她的工作，甚至想要她離開演藝圈不再拍戲，林依晨才選擇與他分開。這段訪談曝光後掀起外界熱議，大家更以時間線推斷，林依晨口中的這位前任正是富少鄭家堯；他在分手林依晨後，就因性侵未成年少女遭判刑入獄。林依晨3日接受陸媒《新世相》採訪，聊到《我可能不會愛你》中的「程又青」一角，坦言常常邊看劇本邊哭，因為自己正經歷與劇中類似的不健康感情。當時的男友不認同她的工作，她在交往期間也變得越來越不像自己，林依晨因此在拍戲的過程中認知到，自己不想放棄事業成為金絲雀，所以在殺青前一週向男友提出分手。而《我可能不會愛你》於2010年拍攝、2011年播出，林依晨當時的戀愛對象正是富少鄭家堯。他是林依晨少數公開的戀愛對象，家境優渥、出入有名車代步，據說是新竹旺族的後代。林依晨在與他分手後，曾直接了當地在社群發文，「是的，我們已經分開，不是因為年紀，也不是信任感問題，只是這環境太複雜，而我的工作性質太挑戰人性。」分手後林依晨也與鄭家堯再無聯繫，演藝事業蒸蒸日上，鄭家堯卻在2016年爆出性侵未成年少女的醜聞，遭法院二審判刑7年6個月徒刑，最終在2019年正式入獄。這段往事如今隨著林依晨的訪談再度遭起底，她當年也曾被追問對鄭家堯的性侵案看法，林依晨透過經紀人表示，「已經很多年未與鄭先生聯絡，也已經很久沒有鄭先生的消息了，我們實在沒有權利和立場來回應或發表任何言論」，狠甩惡狼。而林依晨也在2014年底和經營潛水器材事業的老公林于超（Charles）結婚，如今婚姻幸福美滿。