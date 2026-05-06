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美國總統川普（Donald Trump）即將在本月中旬訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日表示，台灣問題預料將會在川習會中被提及，並對任何針對台灣的「破壞穩定」行為發出警告。根據法新社報導，盧比歐在白宮對記者表示，他相信台灣將會成為川普與習近平會談的時的主題之一，並稱：「我認為兩國都明白，在該地區看到任何破壞穩定的事情發生，都不符合我們任何一方的利益。」盧比歐說：「我們不希望看到針對台灣或印太地區任何地方發生任何破壞穩定的事件，我認為這符合美國與中國雙方的共同利益。」川普預計於14日至15日對中國進行其第二任期的首次訪問；先前由於他領導美國與以色列對伊朗發動聯合攻擊，該行程被迫推遲。報導指出，中國近年來加強了在台灣周邊的軍事存在，並舉行了大規模軍事演習。雖然美國對於是否保衛台灣一直採取模糊政策，但隨著資源從亞洲轉向伊朗戰爭，其軍事力量顯得日益捉襟見肘。