美國總統川普（Donald Trump）即將在本月中旬訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日表示，台灣問題預料將會在川習會中被提及，並對任何針對台灣的「破壞穩定」行為發出警告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據法新社報導，盧比歐在白宮對記者表示，他相信台灣將會成為川普與習近平會談的時的主題之一，並稱：「我認為兩國都明白，在該地區看到任何破壞穩定的事情發生，都不符合我們任何一方的利益。」

盧比歐說：「我們不希望看到針對台灣或印太地區任何地方發生任何破壞穩定的事件，我認為這符合美國與中國雙方的共同利益。」

川普預計於14日至15日對中國進行其第二任期的首次訪問；先前由於他領導美國與以色列對伊朗發動聯合攻擊，該行程被迫推遲。

報導指出，中國近年來加強了在台灣周邊的軍事存在，並舉行了大規模軍事演習。雖然美國對於是否保衛台灣一直採取模糊政策，但隨著資源從亞洲轉向伊朗戰爭，其軍事力量顯得日益捉襟見肘。

相關新聞

川習會前先出招！川普承諾向習近平提黎智英案　稱香港問題不易解

川習會前極限施壓！美國擬擴大對中國旅行限制　理由曝光

川習會快到了！「3大議題」浮上檯面　分析認為台灣居首位

川普：川習會很重要！預告將對習近平說「美國在AI領域領先中國」

徐筱晴編輯記者

曾在電視台、網路媒體任職。熱衷追蹤全球大小事，特別喜歡觀察跨國文化。用故事的方式分享嚴肅議題，讓複雜新聞變得容易親近。關注東亞局勢，也愛發掘世界角落裡的暖心故事。
曾經製作過VTuber產業專題《虛擬淘金...