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▲新竹市現任議員：近三個月 各選區網路聲量概況（圖／QuickseeK提供）

▲新竹市現任議員：近三個月 各選區網路聲量排行榜（圖／QuickseeK提供）

▲新竹市各政黨現任議員：近三個月 網路聲量概況（圖／QuickseeK提供）

2026新竹市議員選舉備受矚目，新竹市作為台灣「第三勢力」的指標性戰場，其政黨版圖的消長具高度象徵意義。藍營在市長一局禮讓現任的民眾黨籍高虹安，該地議員層級的藍白合也是看點。另外，新竹選民被認為是較「理性」且重視具體政績與數據分析的族群，網路空戰也極為重要。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察新竹市現任議員近3個月的網路聲量概況，除了平地原住民之外有5個選區，各區聲量中位數依序是第一選區（東區）1,514、第二選區（南區）772、第三選區（西區）2,200、第四選區（北區）805、第五選區（香山）694。不過若以總聲量來看，討論集中在「東區」與「北區」，這顯示竹市的政治討論熱度極不均勻，主要火力集中在傳統人口密集的選區。第一選區（東區）總聲量25,396則穩居首位，是所有選區中討論度最高的區域，反映出東區選民對市政議題（如棒球場、交通）的高度參與。第四選區（北區）總聲量5,966則居次，也是另一個主要的輿論戰場。其餘選區相對冷淡：南區總聲量5,409 則，與香山區3,920 則討論度較低，西區則僅有2,200則，顯示議題擴散具備強烈的地區性差異。進一步觀察竹市個別議員近3個月的網路聲量排行榜，從第一名起是劉崇顯6,077、楊玲宜4,858、劉康彥4,333、劉彥伶4,047、李國璋4,016、許修睿3,762、曾資程3,621、鄭美娟3,135，民進黨議員展現強大空戰能量，個人排行榜前4位都是民進黨籍。從熱門話題來看，劉崇顯的核心議題是抨擊高虹安市府對新竹棒球場的經營處理，批高「親手趕走球團」，可惜在初選5搶4、老將鄭宏輝回歸的激烈競爭下，劉未能在初選勝出。楊玲宜近3個月同樣聚焦於棒球場工程進度與主場球隊流失議題。劉康彥話題較為多元，除了政治攻防外，關於新竹監獄花燈製作的感性貼文也獲得高轉發。劉彥伶成功捕捉社群平台 Threads（脆）的動保議題，透過處理虐待動物事件獲得爆發性關注。李國璋作為執政黨代表，以「拒絕政治秀」與「東京巨蛋考察」為題回擊在野黨對新竹球場的攻擊，強調球場安全最重要，也獲得相當好的聲量成績。由此可見，因3月爆出新竹市府與味全子公司解約的新聞，讓改善4年多仍未開放的新竹市立棒球場，成為近來新竹市政最受關注話題，棒球場後續處理與解約爭議依據是新竹市最重要的聲量來源，多數高聲量貼文均以此為背景，成為了議員們的聲量提款機。若以政黨角度觀察議員的空戰表現，則呈現民進黨「一強」格局，民進黨聲量均標達3,621則，佔據輿情絕對主導權，顯示民進黨於竹市沒有執政包袱，充分發揮監督市政與社群經營能量。國民黨席次雖多，但聲量均標只有379則，在個人排名的突圍上相對較弱。時代力量與民眾黨聲量均標則分別為1,360則和2,991則，但因兩黨在地方議員席次較少，總聲量則較低。新竹市作為高學歷與科技產業聚集地，選民理性且重視數據與具體政績，使得網路空戰成為獲取這群「數據導向型選民」認同的核心戰場。目前看來，議題主導網路空戰戰場，「棒球場」爭議依然是各黨派在社群平台反覆轉化、最能引發熱度的政治提款機，但其他市政議題亦有發揮潛力。目前看來，綠營憑藉強大的議題設定能力展現空戰一強優勢，有機會在年底選舉爭取議會最大黨；國民黨雖有線下實力，但難以有效轉化為數位聲量，加上藍白整合之下，市長人選非國民黨籍，藍議員與高虹安如何在競選過程中，就市政議題合作增加聲量，需要多一段轉化過程，反之，面對綠營猛攻市政議題，藍營議員該如何自處，也是一項考驗。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com