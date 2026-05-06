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母親節將至，女星何美日前在Podcast節目談及媽媽車禍往事，忍不住落淚。她回憶當時自己正在主持活動，突然收到父親的訊息，才得知母親被貨車撞飛，送進加護病房（ICU）。何美當下雖然崩潰，但也只能強裝鎮定，繼續完成工作，她還因此跟家人解釋，「如果你們看到我在社群上看起來很快樂，那是因為我在工作，其實我心情跟你們一樣緊張。」何美在自己與籃籃、舒子晨共同主持Podcast《果子狸》中，提到這段往事，她說自己當時正在主持一場校園活動，在後台收到爸爸、哥哥傳給她的訊息，「他們說媽媽正在加護病房，她騎摩托車被一台貨車撞到，然後整個人飛出去失去意識，我當下真的心懸在那裡，不知道該怎麼辦」。何美說爸爸當時勸她先完成工作，有消息會通知她，她趕回去也沒任何幫助。何美只好強裝鎮定繼續主持，但內心焦慮不安，而且她主持結束後還有業配工作要處理，無法馬上返回花蓮。何美表示自己當下只能跟家人講，「如果你們看到我在社群上看起來很快樂，那是因為我在工作，其實我心情跟你們一樣緊張。」後來媽媽結束手術醒來，何美還在台北，只能先跟媽媽視訊。她說當時媽媽整個臉部腫脹、腿打骨釘，還選擇先安慰她自己沒事，開玩笑說：「你不用擔心啦，媽媽現在是鋼鐵人了耶」，何美難過直言，「我那時是笑笑的，但我心裡覺得很心疼她，因為我知道她是一個多怕痛的人。」這段母女互動讓籃籃、舒子晨也聽哭。何美也因為這次事件得到人生感悟，她感性直言：「我們總是會死亡，我們沒有一個人能逃過這一劫，但是我覺得重點是，我們該怎麼讓自己活得盡量不要有遺憾，想做什麼事情就去做。」因此她鼓勵粉絲勇敢向家人表達愛，擁抱也好、親口說出來也好，就算方式不夠完美，也應該要把握時間勇敢去做。