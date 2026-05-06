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高雄市長最新民調昨（5）日出爐，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距達16.3個百分點。對此，政論粉專《政客爽》指出，今年一月份一份同樣由山水民調公司受委託製作的民調顯示，賴瑞隆領先高達30%，如今反而減少了14％，難怪賴瑞隆被稱是「最弱母雞」。《上報》昨公布委託山水民調公司製作的民調顯示，賴瑞隆大贏逾16％。不過，《政客爽》狠酸，怎麼會在綠營整合之後，領先支持度少了14%？連壯膽民調都能退步，真是不簡單。《政客爽》說，賴瑞隆雖對民調結果表示：「今天最新民調也領先相當幅度，與過去趨勢一致」，但實際上講錯了，因為在一月份高雄市長初選，賴瑞隆在民進黨委託山水民調的統計下，領先柯志恩高達30%，但在4個月綠營整合後，反而減少了14%的領先幅度。《政客爽》更提到，這也難怪賴瑞隆的樁腳在造勢場合上，多次叫賴瑞隆是「最弱母雞」，大家一起幫他「裝翅膀飛向藍天」。在民進黨長期執政的高雄，賴瑞隆選舉選到快變空氣，不但媒體報導黨內對他的最弱母雞形象有所質疑，甚至沒人想跟他掛看板，這真的有夠悲哀。548088可以靠親綠民調繼續自我安慰，但市民的眼睛是雪亮的。