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▲台版張凌赫阿B已經結婚，老婆是正妹網紅「米粒」，兩人經常在社群曬恩愛，羨煞不少粉絲。（圖/IG@阿B）

台版張凌赫不只1人！網紅「班Benjamin」現身：我是同卵雙胞胎親弟弟

我目前單身、未婚、沒小孩，台版張凌赫是我親哥哥，我們是同卵雙胞胎

▲網紅「班Benjamin」發文透露自己是台版張凌赫的同卵雙胞胎親弟，單身未婚身分又在社群掀起討論。（圖/IG@班Benjamin）

台版張凌赫爆紅遭起底黑歷史！認了賣假貨揭坎坷身世

當時我們確實做錯了，讓很多人失望，但我們也不逃避，把那些有爭議的服飾都進行退貨處理，前後大概退了近千萬的費用給消費者。」

「這幾年我們做的每一個決定，都在學著不要再辜負曾經相信過我們的人」。