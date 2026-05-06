高雄一間在地紅心粉圓老店，近日因老闆娘外甥阿B到店內幫忙而爆紅，因為外甥長相神似中國劇《逐玉》男主角張凌赫，立刻引爆社群瘋傳討論，隨後阿B個人社群帳號也被神出追蹤狂飆。更另外人意外的是，台版張凌赫竟然不只1人，網紅「班Benjamin」竟然發聲表示自己是「阿B的同卵雙胞胎弟弟」，讓許多粉絲超傻眼表示：「身世也藏太久！有跟自己一樣帥的哥哥竟然暗槓！」、「單身未婚我懂了，我還有機會。」
這位一開始的「台版張凌赫」阿B起源，是因為在勞動節連假時，到阿姨粉圓店幫忙，結果發出影片之後在社群爆紅，引來許多媒體採訪、網友朝聖等，搭配《逐玉》男主角張凌赫的熱潮，立刻就在社群平台上引起網友討論，IG追蹤也是一路狂飆到現在破4.1萬人，其老婆是正妹網紅「米粒」也馬上被挖出關注。
台版張凌赫不只1人！網紅「班Benjamin」現身：我是同卵雙胞胎親弟弟
結果網紅「班Benjamin」突然在自己的IG以及Threads貼文表示「想了想還是決定說明一下，我目前單身、未婚、沒小孩，台版張凌赫是我親哥哥，我們是同卵雙胞胎，之所以一直沒有特別現身，是因為不想打擾屬於他們的時刻，我哥是個認真顧家的大哥，大嫂也是溫暖體貼的家人，他們互相扶持、默默耕耘走到現在。」
「班Benjamin」表示，「對於這次我大哥跟大嫂被大家注意到，身為家人由衷替他們感到開心和光榮，但這是屬於他們的光芒，所以我選擇默默給予掌聲，但因為有些誤會甚至出現有人攻擊，所以才浮出來發個聲明。」
貼文曝光後，不少粉絲感到非常震驚表示：「難怪我一開始就覺得長得很像誰，結果竟然是你！」、「太扯了！所以我跟台版張凌赫他弟拍過照好榮幸」、「要轉發眾姐妹了，台版張凌赫已婚，他弟弟單身未婚」、「不好意思，整篇聲明我只看到你單身未婚，我還有機會，眾姊妹先不要插隊」、「我當時看到就想到你，沒想到真的是有血緣關係，身世藏太久了吧！」、「有這種超帥的大哥竟然暗槓，兄弟倆的顏值真的是絕了！」
台版張凌赫爆紅遭起底黑歷史！認了賣假貨揭坎坷身世
不過隨著爆紅程度高，阿B和老婆米粒過去賣假韓貨的黑歷史又被起底，阿B也發文直球回應表示：「很多人對我們的認識是從兩年前爭議風波開始，當時我們確實做錯了，讓很多人失望，但我們也不逃避，把那些有爭議的服飾都進行退貨處理，前後大概退了近千萬的費用給消費者。」
阿B提到，知道這些做的還不夠，也完全理解大家的失望，這兩年和老婆也更謹慎在面對韓國服飾，認真走訪上游，了解成本與製造限制，去理解不同布料之間的差異，每件衣服儘量以圖搜圖，確認是不是心儀的衣服，是否在中國已經被批量低規生產出來，「這幾年我們做的每一個決定，都在學著不要再辜負曾經相信過我們的人」。
談到打工13年的粉圓店，阿B感性表示「小時候家父因為意外變成植物人，媽媽因為照顧父親也累出一身病，自己則是從小就到阿姨店裡打工，阿姨就像是自己第二個媽媽，不只讓他打工有收入，也教他待人處世，更是治癒當時無處安放的他，接住他的不只是那一碗粉圓，還有在這間店遇到的人，一碗碗紅心粉圓代表了他的青春」。
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結果網紅「班Benjamin」突然在自己的IG以及Threads貼文表示「想了想還是決定說明一下，我目前單身、未婚、沒小孩，台版張凌赫是我親哥哥，我們是同卵雙胞胎，之所以一直沒有特別現身，是因為不想打擾屬於他們的時刻，我哥是個認真顧家的大哥，大嫂也是溫暖體貼的家人，他們互相扶持、默默耕耘走到現在。」
「班Benjamin」表示，「對於這次我大哥跟大嫂被大家注意到，身為家人由衷替他們感到開心和光榮，但這是屬於他們的光芒，所以我選擇默默給予掌聲，但因為有些誤會甚至出現有人攻擊，所以才浮出來發個聲明。」
台版張凌赫爆紅遭起底黑歷史！認了賣假貨揭坎坷身世
不過隨著爆紅程度高，阿B和老婆米粒過去賣假韓貨的黑歷史又被起底，阿B也發文直球回應表示：「很多人對我們的認識是從兩年前爭議風波開始，當時我們確實做錯了，讓很多人失望，但我們也不逃避，把那些有爭議的服飾都進行退貨處理，前後大概退了近千萬的費用給消費者。」
阿B提到，知道這些做的還不夠，也完全理解大家的失望，這兩年和老婆也更謹慎在面對韓國服飾，認真走訪上游，了解成本與製造限制，去理解不同布料之間的差異，每件衣服儘量以圖搜圖，確認是不是心儀的衣服，是否在中國已經被批量低規生產出來，「這幾年我們做的每一個決定，都在學著不要再辜負曾經相信過我們的人」。