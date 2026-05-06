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▲金凱德因外型亮眼，獲得選秀比賽冠軍，還休學踏足演藝圈。（圖／翻攝自IG@kate__0210/）

25歲混血女星金凱德15歲時以伊林「璀璨之星」選秀冠軍之姿出道，外形酷似許瑋甯、昆凌，在演了幾部戲之後，5年前她赴美求學，嫁給同樣在美國讀書的丈夫Wayne，沒想到卻爆出婚內出軌，婚姻關係早已玩完。根據《鏡週刊》報導，金凱德日前在私人IG中提及自己結婚又離婚，據悉她在離婚前，就和一名在西雅圖念大學的台灣留學生互動曖昧，但最後也無疾而終，甚至今年3月金凱德的好友蔡瑞雪爆出當小三時，該名男子還發文暗諷「物以類聚」。至於有可能被戴綠帽的前夫Wayne，則低調表示，他和金凱德已經是不相關的人，對她的感情狀態不清楚。金凱德剛出道時演過電視劇《這些年那些事》、《噬罪者》、《靈魂擺渡·南洋傳說》等等。2001年出生的金凱德，在高中時因緣際會參加了模特兒選拔比賽，意外拿到冠軍，從沒想過踏入演藝圈的她，還從景美女中休學，2019年底她曾被拍到和大15歲的陳奕與一行友人在東區KTV歡唱，約半小時後他們偷偷離開人多的地方，上了同一輛計程車。但這段戀情也很快見光死，2021年底，金凱德拍完《靈魂擺渡·南洋傳說》後就回美國重拾學業，沒想到又低調結婚、離婚，據悉她在美國已有工作，暫時沒有想回到演藝圈。