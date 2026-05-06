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阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部5日表示，其防空系統正持續應對來自伊朗的飛彈與無人機攻擊。不過伊朗隨後進行否認，稱其武裝部隊近日並未對阿聯發動任何飛彈或無人機行動。根據路透社報導，伊朗軍方作戰指揮體系「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）強調，伊朗武裝部隊近日未對阿聯發動任何攻擊，並警告阿聯，如果對伊朗採取任何行動，將面臨「毀滅性的回擊」。路透社目前無法獨立核實雙方說法。這是在美國宣布停火、經歷四週相對平靜後，阿聯連續第二天報告遭受攻擊。阿聯外交部在聲明中表示，這些攻擊是嚴重的挑釁升級，對國家安全構成直接威脅，並補充說阿聯保留回應的「完全且合法的權利」。阿聯在4日晚間曾表示其防空系統正在攔截飛彈與無人機威脅；與此同時，消防員正在一處主要的石油工業區撲滅火災。當局指出，該火災是由源自伊朗的無人機攻擊所引發的。