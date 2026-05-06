台灣詐騙集團橫行，律師王至德就分享一起案例，詐騙集團利用被害人想投資賺錢的心態，找到房產詐騙的「固定班底」代書和金主，誘騙被害人把名下房產抵押借錢，最後不僅借來的錢被騙走，連抵押的房產都被以合法程序聲請法拍，詐騙「固定班底」卻只要利用「善意第三人」身分，就可以躲避刑責，讓王至德痛批非常惡劣，呼籲法律應該讓金主、代書也有防詐義務。
加入投資群被詐騙 金主、代書聯手騙走房
律師王至德在臉書粉專「法老王-王至德律師」分享一則詐騙案例，被害者小美加入一個投資群組，發現大家都在賺錢，小美也想跟著賺錢，但沒有現金可以投資，這時一位自稱代書的人慫恿小美把房子抵押給金主，再把錢拿去投資。後來小美發現這個投資群組根本就是詐騙，不僅錢被騙光，也因為還不出錢，房子也被金主拿去聲請法拍，最終小美一家人因為一時貪念，連住的房子都沒有了。
王至德指出，詐騙集團會先用各種「保證獲利」、「極高報酬」洗腦被害人，等到被害人心動想加碼卻沒錢時，只要被害人有不動產，他們就會「好心」帶被害人去找金主借錢。這些金主通常會有專屬的「代書」，代書除了介紹金主，還會把被害人房子設定抵押借錢出來，接著被害人以為是拿去投資的錢，全部被詐騙集團拿走，但金主借給被害人的錢還是要還，等到被害人還不出來，金主就會跳出來，把被害人的房子拿去法拍，被害人不僅拿不到錢，連房子也沒了。
利用不知情逃避法律責任 籲代書、金主都要有查證與防詐義務
王至德表示，就算被害人發現後去報警，金主只要裝無辜，表示只是單純借錢賺利息，不知道被害人被詐騙，代書也只要喊冤，說自己只是負責辦理抵押權設定，大多可以無罪脫身，雖然聽起來很合理，但其實這些金主有跟代書，很很多根本就是詐騙集團的同夥，或長期配合的共犯結構，他們巧妙利用「不知情第三人」這個完美的保護傘，逃避詐欺刑責，民事上還能合法吃掉你的房子。
甚至還會逼被害人簽下本票，再故意把本票轉給另一個人，讓其他人去聲請強制拍賣財產，若被害人表示，是被騙才簽的，對方也可以說是不知情，是合法取得本票的，犯罪集團就是吃定了這種「善意第三人」的保護傘。王至德認為，現在詐騙這麼氾濫，若真的要有效打擊這種騙房慘劇，法律應該要課予這些金主跟代書一定程序的「查證與防詐義務」。
其實現在律師、會計師也有備課予這種義務，如果律師、會計師取得的報酬是不法所得，也有可能被以洗錢罪法辦，既然能要求高風險行業的律師、會計師查證資金來源，那要求金主或代書某種程度地去查驗交易合法性，似乎也不是不可行。遇到明顯不合常理的高額借款設定，若金主跟代書完全免除查證義務，甚至明明知情卻裝傻，王至德批評，這跟參與犯罪有不同？「只會淪為詐騙集團反覆使用的洗錢工具」。
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律師王至德在臉書粉專「法老王-王至德律師」分享一則詐騙案例，被害者小美加入一個投資群組，發現大家都在賺錢，小美也想跟著賺錢，但沒有現金可以投資，這時一位自稱代書的人慫恿小美把房子抵押給金主，再把錢拿去投資。後來小美發現這個投資群組根本就是詐騙，不僅錢被騙光，也因為還不出錢，房子也被金主拿去聲請法拍，最終小美一家人因為一時貪念，連住的房子都沒有了。
王至德指出，詐騙集團會先用各種「保證獲利」、「極高報酬」洗腦被害人，等到被害人心動想加碼卻沒錢時，只要被害人有不動產，他們就會「好心」帶被害人去找金主借錢。這些金主通常會有專屬的「代書」，代書除了介紹金主，還會把被害人房子設定抵押借錢出來，接著被害人以為是拿去投資的錢，全部被詐騙集團拿走，但金主借給被害人的錢還是要還，等到被害人還不出來，金主就會跳出來，把被害人的房子拿去法拍，被害人不僅拿不到錢，連房子也沒了。
王至德表示，就算被害人發現後去報警，金主只要裝無辜，表示只是單純借錢賺利息，不知道被害人被詐騙，代書也只要喊冤，說自己只是負責辦理抵押權設定，大多可以無罪脫身，雖然聽起來很合理，但其實這些金主有跟代書，很很多根本就是詐騙集團的同夥，或長期配合的共犯結構，他們巧妙利用「不知情第三人」這個完美的保護傘，逃避詐欺刑責，民事上還能合法吃掉你的房子。
甚至還會逼被害人簽下本票，再故意把本票轉給另一個人，讓其他人去聲請強制拍賣財產，若被害人表示，是被騙才簽的，對方也可以說是不知情，是合法取得本票的，犯罪集團就是吃定了這種「善意第三人」的保護傘。王至德認為，現在詐騙這麼氾濫，若真的要有效打擊這種騙房慘劇，法律應該要課予這些金主跟代書一定程序的「查證與防詐義務」。
其實現在律師、會計師也有備課予這種義務，如果律師、會計師取得的報酬是不法所得，也有可能被以洗錢罪法辦，既然能要求高風險行業的律師、會計師查證資金來源，那要求金主或代書某種程度地去查驗交易合法性，似乎也不是不可行。遇到明顯不合常理的高額借款設定，若金主跟代書完全免除查證義務，甚至明明知情卻裝傻，王至德批評，這跟參與犯罪有不同？「只會淪為詐騙集團反覆使用的洗錢工具」。