房仲YouTuber子杰昨（5）日傳出在日前猝逝，得年28歲，不到30歲的年紀就離開人世，他每日工作16到20小時，年度業績曾經突破千萬元，離世消息傳出，讓不少親友、粉絲感到震驚與不捨。知名房仲兼YouTuber「國際超級房仲 Zack」、親友、同事也紛紛發文哀悼，也有房仲同業透露，房仲工時長，業績壓力大。
店長哀悼：他是人生裡重要的存在
「國際超級房仲 Zack」在臉書粉專發文透露，子杰是他的學員兼同業好友，前陣子發現他在IG分享自己這陣子很累，常常沒有什麼睡覺、休息，也要全台灣服務客戶，當時Zack還有提醒子杰，「身體是最重要的資產！先休息吧，否則拼命賺錢就沒意義了」，沒想到現在聽到這個不幸消息。
加盟店長也在臉書發文哀悼，子杰是不僅是他的朋友，也是兄弟、是家人、是親人，是人生裡很重要的存在。他們一起走過太多日子，都是生命的一部分，「很多畫面，一直在腦海裡轉——一起講幹話的時候、一起認真規劃未來的時候、那些你在身邊，很理所當然的日子」。
店長表示，他們都以為這樣的日子還會很久，沒有人準備好、也沒有人接受子杰就這樣離開，「你這個人，重感情、重義氣，很多事情你不說，但你都在做，你給過的溫度，我們都記得。真的很捨不得。如果可以，我們都希望，能再多陪你一段，再多說幾句話」。
房仲沒休假！業績壓力扛到出狀況
曾有民眾在PTT分享，自己擔任房仲的辛酸歷程，首先房仲工作最主要就是要達到業績，也就是成交，房仲工時極長，每天8點半上班，下班大約都在晚上10點之後，沒有休假可言，月休雖是表定7日，「但你沒業績敢休嗎」，還有次休假，看電影看到一半，就接到電話要報隔天業績目標，根本沒有休假的心情。
做陌生開發時，要「想盡辦法用不同的信封與方式寄到管理森嚴的大樓裡」，或是一個一個拜訪、裝熟，是臉皮薄的人做不來的，重點還要持之以恆地做下去。銷售的時候，要運用話術把房子優點極大化，「明明自己看到那屋況或價錢都覺得頭殼壞掉，還是要持續不斷的推推推」。平時早上9點開會，晚上6點開晚會，要不斷報目標，要是沒有業績，不管工作多努力都會被店長凶。
原PO透露，自己在房仲工作半年，壓力過大、內分泌失調，每天早出晚歸，根本不想說話，脾氣還變得很暴躁，平時也不可能跟朋友約吃飯，還跟男友分手，甚至在心裡默默把客戶分類，「會看車、會看錶、會看行頭，來評判一個人」，漸漸變成自己不喜歡的人了，後來她選擇離職，改去薪水不高、簡單平穩的業務工作，但在她很開心，各方面狀態都很好。
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「國際超級房仲 Zack」在臉書粉專發文透露，子杰是他的學員兼同業好友，前陣子發現他在IG分享自己這陣子很累，常常沒有什麼睡覺、休息，也要全台灣服務客戶，當時Zack還有提醒子杰，「身體是最重要的資產！先休息吧，否則拼命賺錢就沒意義了」，沒想到現在聽到這個不幸消息。
加盟店長也在臉書發文哀悼，子杰是不僅是他的朋友，也是兄弟、是家人、是親人，是人生裡很重要的存在。他們一起走過太多日子，都是生命的一部分，「很多畫面，一直在腦海裡轉——一起講幹話的時候、一起認真規劃未來的時候、那些你在身邊，很理所當然的日子」。
店長表示，他們都以為這樣的日子還會很久，沒有人準備好、也沒有人接受子杰就這樣離開，「你這個人，重感情、重義氣，很多事情你不說，但你都在做，你給過的溫度，我們都記得。真的很捨不得。如果可以，我們都希望，能再多陪你一段，再多說幾句話」。
曾有民眾在PTT分享，自己擔任房仲的辛酸歷程，首先房仲工作最主要就是要達到業績，也就是成交，房仲工時極長，每天8點半上班，下班大約都在晚上10點之後，沒有休假可言，月休雖是表定7日，「但你沒業績敢休嗎」，還有次休假，看電影看到一半，就接到電話要報隔天業績目標，根本沒有休假的心情。
做陌生開發時，要「想盡辦法用不同的信封與方式寄到管理森嚴的大樓裡」，或是一個一個拜訪、裝熟，是臉皮薄的人做不來的，重點還要持之以恆地做下去。銷售的時候，要運用話術把房子優點極大化，「明明自己看到那屋況或價錢都覺得頭殼壞掉，還是要持續不斷的推推推」。平時早上9點開會，晚上6點開晚會，要不斷報目標，要是沒有業績，不管工作多努力都會被店長凶。
原PO透露，自己在房仲工作半年，壓力過大、內分泌失調，每天早出晚歸，根本不想說話，脾氣還變得很暴躁，平時也不可能跟朋友約吃飯，還跟男友分手，甚至在心裡默默把客戶分類，「會看車、會看錶、會看行頭，來評判一個人」，漸漸變成自己不喜歡的人了，後來她選擇離職，改去薪水不高、簡單平穩的業務工作，但在她很開心，各方面狀態都很好。