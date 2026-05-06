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颱風最快今天生成 路徑往西再偏北

▲關島附近的「熱帶性低氣壓 TD05」，最快今天就有機會升格為颱風「哈格比」，路徑往西為主。（圖／中央氣象署）

今明高溫炎熱 周五鋒面再炸雨

▲周五、周六鋒面影響，降雨較廣泛，母親節後午後雷陣雨較為明顯。（圖／賈新興提供）

今年第5號颱風「哈格比」（Hagupit）最快今（6）日生成！隨著華南雲雨區遠離，台灣各地短暫迎來放晴回溫的好天氣，但緊接著周五（5月8日）將受到梅雨季的第二波鋒面影響，全台有陣雨或雷雨襲擊，氣溫也會隨之下降。氣象專家賈新興提醒，雖然颱風對台灣直接威脅不大，但周末逢母親節假期，若有戶外活動安排，仍需特別注意天氣預報與瞬間大雨。熱帶性低氣壓在昨（5）日生成，賈新興指出，今年第5號颱風「哈格比」最快將在今晚至明（7）日中午前出現，路徑會先往西再慢慢轉西北，預計朝向菲律賓中部外海靠近。天氣風險公司天氣分析師林孝儒提及，由於整個颱風的位置緯度偏低，預估對台灣不會造成明顯的天氣變化；賈新興則補充，颱風往菲律賓外海靠近後，可能會因為環境不利發展，很快就減弱消散，但詳細影響仍需等待成颱後再觀察。在短期的氣溫與天氣狀況方面，林孝儒說明，今明兩天華南雲雨區遠離，各地天氣逐漸轉為較穩定，氣溫明顯回升且偏暖較熱，這段期間各地高溫約可達28至32度，低溫則落在22至25度之間，日夜溫差再度擴大。周五、周六將受到梅雨季第二波鋒面影響，中部以北、南部山區降雨機率提高，尤其周五降雨影響的範圍將廣泛，且容易伴隨雷雨及瞬間較大雨勢，中北部至東部氣溫將略微下滑，高溫預估降到24至28度，低溫20至23度。針對周末的天氣走向，賈新興分析，周六、周日將接續受到東北風影響，北部、東北部有零星短暫雨，午後各地山區也有局部短暫雨。下周一、下周二午後各地山區、嘉義以北、宜花東有局部短暫雨；下周三新竹以北有零星短暫雨，午後桃園以北、宜花有局部短暫雨，各地山區、竹苗至台中也有零星短暫雨。