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▲ 黃偉哲樂見臺南優質芭樂外銷英國。（團／南市府提供）

▲ 今年三月的英國食品展，臺南展售的紅心芭樂也非常受英國市場歡迎。（團／南市府提供）

台南市政府為將台南農產拓展至歐洲高端市場，今年3月由市長黃偉哲率團參加英國國際食品展，將台南金鑽鳳梨、珍珠芭樂及紅心芭樂空運至英國。食品展結束後，在地台商團購社群熱烈響應，跨海團購台南的優質芭樂，今(6)日首批台南鮮果芭樂正式啟程空運英國，黃偉哲也到場見證，對於台南農特產能由展場曝光轉化為實際訂單感到非常欣慰，也期盼國際行銷成果持續發酵創造商機。黃偉哲表示，很開心見證第一批台南的優質芭樂前進英國，今年三月台南參加英國食品展時，英國的消費者對於台南種類豐富的水果與農特產印象非常深刻，食品展結束後訂單很快就到了，相信第一批水果送達消費市場後，隨即會有下一批訂單，也希望除了芭樂，台南的鳳梨、芒果及其他農特產品都能進入英國、歐盟市場。此外，黃偉哲強調，台南各種高品質農產品現在也外銷進入日本高端市場，民眾可以在台灣下單日本提貨，日本消費者的反應也是非常正面。除擴展歐洲、亞洲市場，接下來也規劃要進入大洋洲，讓大洋洲民眾可以選購台南最優質的農特產，讓台南農家的農產品行銷到全世界。農業局表示，台南為台灣重要農業重鎮，芭樂產量居全國第二，品質優良、風味清甜爽脆，深受國內外消費者喜愛，這次透過英國食品展與當地台商建立連結，由英國在地台商團媽發起團購，透過社群串聯快速累積訂單，成功切入英國華人市場並逐步擴及當地消費族群，展現出台南農產在英國市場之發展潛力。農業局長李芳林也說，台南農產近年除深耕日本、東南亞市場外，亦持續布局歐盟、英國等國際市場，歐洲屬高單價水果市場，結合匯率條件，有利台南優質農產於國際採高端市場定位，強化品牌價值與外銷效益，此次在英國團購之芭樂，每顆售價可達6.88英鎊（約新台幣295元），展現市場對台南優質農產之高接受度。農業局強調，這次特別結合海外團媽社群團購的力量，跳脫傳統以貿易商為主的採購模式，未來市府將運用「貿易採購」與「社群團購」並行之策略，持續布局台南優質農漁產品國際行銷，讓台南優質農產走向世界，提升農民整體收益。