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戶田惠梨香主演的日劇《地獄占星師》近來掀起熱烈討論，劇中她飾演日本命理界傳奇人物細木數子，細木數子以毒舌、鐵口直斷為招牌，首集中戶田惠梨香就預言一名搞笑女諧星「結婚會死」，還說女人的價值難道30歲過後就會下滑嗎？只想靠男人過一輩子嗎，不懂精進自己的女人，只會被三流男人騙走，落魄潦倒一生。雖然才短短幾句話，卻句句打中許多女性觀眾的心，才看5分鐘就停不下來。戶田惠梨香在《地獄占星師》中飾演日本命理界的國師細木數子，第一集中她到電視台接受訪問，卻鐵口直斷女主持人結婚會死，反問對方為什麼想結婚？結果女主持人說，因為女人的身價在過了30歲之後就會暴跌，必須趕快嫁掉，想要得到幸福。戶田惠梨香嗤之以鼻，罵她是愚蠢的女人，「妳想躲在婚姻底下讓自己安心，妳說自己是搞笑藝人，但搞笑功力不怎樣，也沒女人味，只是靠年輕混口飯吃，妳打算一輩子靠男人生活？不懂精進自己的女人，只會被三流男人騙走落魄潦倒一輩子。」一席話打中許多觀眾的心，戶田惠梨香甚至還說，「妳的未來一目瞭然啊，再這樣下去妳會輕生的。」戶田惠梨香的霸氣，以及對人生毫不拐彎的解析，讓人看5分鐘就停不下來。