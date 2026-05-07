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台師大師資培育制度本學期出現重大改變！教育專業課程納入學士班畢業學分計算，改變長期以來需以「外加學分」修習的制度；可以減輕學生修課負擔，提升修習意願與課程完成率。校長宋曜廷表示，希望有志從事教育的學生，不再因制度門檻而卻步，更是學校回應教育現場需求與學生學習負擔的重要一步。過去教育學程採外加學分制，中等教育專業課程（26學分）及國小師資職前教育課程（50學分）皆須於原有學系課程之外額外修習，導致許多學生課表更為緊湊，修課壓力增加，也可能影響雙主修、跨域學習或其他探索機會，部分學生因此在興趣與負擔之間取捨，甚至延後或放棄進入師資培育體系。新制實施後，教育專業課程將納入學士班自由選修學分，原本分開計算的學位學分與師培學分，整合至128學分畢業架構之中。學生可在既有選修空間內彈性規劃修課，不僅減少額外學分壓力，也使整體學習安排更一致。對於正在考慮修習教育學程的學生而言，制度門檻明顯降低，有助提早規劃職涯方向，也能安心將教師視為未來發展選項之一。宋曜廷表示，臺灣過去正因為有優質教育，才能培養出支撐「科技之島」發展的人才；因此，將教育專業課程納入畢業學分，不僅是學分制度的調整，更是人才培育思維的轉變，期盼吸引更多具熱忱與潛力的年輕世代投入教育，為臺灣培育優質師資。他強調，臺師大推動的不只是師資培育，更是面向未來的人才培育。教育專業課程所強化的溝通表達、同理關懷、團隊合作與領導統整能力，皆為各領域高度重視的核心能力；即使學生未來不從事教職，也能在產業、公共領域或跨域發展中發揮影響力，展現教育素養所帶來的長遠價值。