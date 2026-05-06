我是廣告 請繼續往下閱讀

長時間久站、久坐的女性朋友注意了，腿部若出現痠脹或「蜘蛛網狀」血管，不只是美觀問題，更是健康警訊！為守護廣大女性與勞碌母親的健康，烏日林新醫院特別於母親節週舉辦「馨意傳愛・健康相伴」系列活動，結合專業篩檢與醫美照護，由整形外科主任魏經岳帶領民眾正視靜脈曲張風險，期盼打造「內在健康、外在自信」的整體照護模式。整形外科主任魏經岳指出，靜脈曲張常見於服務業、教師或家庭主婦等長期維持同姿勢的族群。由於靜脈回流不良，初期僅感到腿部痠重，若長期忽視，血管將明顯浮現，甚至導致皮膚反覆潰瘍、色素沉澱。他強調，靜脈曲張患者產生血栓的機率是常人的 5 倍，若血栓隨血流至肺部造成栓塞，恐危害生命，嚴重者甚至面臨截肢。活動首波於5月6日展開，院方於大廳提供靜脈曲張初步評估與 InBody 身體組成分析。魏經岳主任親自到場為民眾解惑，並提供預防衛教：建議高危險族群應養成規律運動、避免久站坐，並可透過穿著醫療級壓力襪或適度抬腿來改善循環。現場完成檢查的媽媽更獲贈精美康乃馨精油手工皂，在關注健康的同時感受溫馨節慶氣氛。除了健康把關，烏日林新醫院更體貼女性對外在美的追求。5月8日週五下午，魏經岳將親自施作醫美體驗，採用美國認證原廠保妥適肉毒，精準針對抬頭紋、魚尾紋等動態紋路進行微調；此外，5 月份整形外科門診同步推出淨膚雷射專案，改善毛孔與膚色暗沉。魏經岳提醒，進行醫美療程前應由醫師專業評估。以雷射為例，術前應避免日曬或刺激性保養，以確保療程安全性。透過本次活動，烏日林新醫院希望每位女性在忙碌照顧家庭之餘，也能找回專屬自己的照顧時刻，實踐高品質的美麗人生。