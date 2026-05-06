台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》今（6）日「鋼彈雙機體馬克杯組」開賣，粉絲發現「貼心設計有貓膩」，原本以為一組2個杯子、入手RX-78-2鋼彈白杯、及夏亞專用薩克黑杯很讚，卻被揪出小心機，頭部（正面）和身體（背面）在同一個杯子，「誰會只買一組」無法疊杯合體，大陷阱讓網友恍然大悟「沒買兩組怎麼可以」。
麥當勞今開賣鋼彈馬克杯！直擊早上就有學生排隊
台灣麥當勞今開賣聯名日本《機動戰士鋼彈》的「鋼彈雙機體馬克杯組」，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊台北市餐廳人潮，發現早餐時段就有學生排隊、但秩序良好，等候午餐時刻（10:30起）開賣。
有粉絲向記者表示，自己早已收藏之前香港麥當勞出的黑金鋼彈公仔；台灣麥當勞這波，最想收藏的是獨賣的杯子。今約中午12點多前往鬧區餐廳購買，實測沒有點餐、直接單組購買只花5分鐘，算是相當流暢，雖然到手才發現浮雕設計只有在鋼彈及薩克頭部、「脖子以下都不是」，但從價格評估，兩杯雙面且顏色還不錯，算是有滿意「還可以、還不錯看」。
麥當勞鋼彈馬克杯「貼心設計有貓膩」！鐵粉傻眼：不能只買一組
記者海巡社群平台Threads，有粉絲發現麥當勞鋼彈馬克杯「有貓膩」！原本以為一組2個浮雕造型杯子，一次可入手經典RX-78-2鋼彈白杯、及夏亞專用薩克黑杯，稱讚「貼心設計」很棒。
沒想到有鐵粉發現「以為我沒看出你的小心機嗎」，揪出頭部（正面）和身體（背面）在同一個杯子，笑嘆「誰會只買一組」，因為單組根本無法疊杯、組合成完整上半身。
讓網友大驚，「一開始還以為這麼好 一組兩隻不同的 看到圖就發現是大陷阱 沒買兩組怎麼可以」，無奈表示「只好把薩克頭拼在鋼彈身上了」。不少人被提醒才恍然大悟，哭笑著表示：「等等 我太白癡了」、「真的！誰會只買一組！」笑慘直呼，太過分了「沒買兩組怎麼可以」，
麥當勞「鋼彈雙機體馬克杯組」5/6開賣資訊
開賣時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。
開賣地點：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。
收藏買法：
點選任一套餐（超值全餐、麥當勞分享盒），以499元加購「
鋼彈雙機體馬克杯組」一組；或單購價550元（不包含鋼彈聯名特餐）。
注意事項：每套餐限購1組，每人每筆消費限購4組。
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台灣麥當勞今開賣聯名日本《機動戰士鋼彈》的「鋼彈雙機體馬克杯組」，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊台北市餐廳人潮，發現早餐時段就有學生排隊、但秩序良好，等候午餐時刻（10:30起）開賣。
有粉絲向記者表示，自己早已收藏之前香港麥當勞出的黑金鋼彈公仔；台灣麥當勞這波，最想收藏的是獨賣的杯子。今約中午12點多前往鬧區餐廳購買，實測沒有點餐、直接單組購買只花5分鐘，算是相當流暢，雖然到手才發現浮雕設計只有在鋼彈及薩克頭部、「脖子以下都不是」，但從價格評估，兩杯雙面且顏色還不錯，算是有滿意「還可以、還不錯看」。
記者海巡社群平台Threads，有粉絲發現麥當勞鋼彈馬克杯「有貓膩」！原本以為一組2個浮雕造型杯子，一次可入手經典RX-78-2鋼彈白杯、及夏亞專用薩克黑杯，稱讚「貼心設計」很棒。
讓網友大驚，「一開始還以為這麼好 一組兩隻不同的 看到圖就發現是大陷阱 沒買兩組怎麼可以」，無奈表示「只好把薩克頭拼在鋼彈身上了」。不少人被提醒才恍然大悟，哭笑著表示：「等等 我太白癡了」、「真的！誰會只買一組！」笑慘直呼，太過分了「沒買兩組怎麼可以」，
麥當勞「鋼彈雙機體馬克杯組」5/6開賣資訊
開賣時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。
開賣地點：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。
收藏買法：
點選任一套餐（超值全餐、麥當勞分享盒），以499元加購「
注意事項：每套餐限購1組，每人每筆消費限購4組。