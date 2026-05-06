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麥當勞今開賣鋼彈馬克杯！直擊早上就有學生排隊

▲直擊麥當勞開賣鋼彈馬克杯人潮。（圖／記者蕭涵云攝）

▲粉絲今中午購買麥當勞鋼彈馬克杯，實測只花5分鐘即拿到手，認為實體物有所值。（圖／讀者提供）

麥當勞鋼彈馬克杯「貼心設計有貓膩」！鐵粉傻眼：不能只買一組

▲麥當勞重磅聯名日本《機動戰士鋼彈》，繼模型公仔後、今開賣馬克杯。（圖／麥當勞提供）

麥當勞「鋼彈雙機體馬克杯組」5/6開賣資訊

鋼彈雙機體馬克杯組」一組；或單購價550元

台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》今（6）日「鋼彈雙機體馬克杯組」開賣，粉絲發現「貼心設計有貓膩」，原本以為一組2個杯子、入手RX-78-2鋼彈白杯、及夏亞專用薩克黑杯很讚，卻被揪出小心機，頭部（正面）和身體（背面）在同一個杯子，「誰會只買一組」無法疊杯合體，大陷阱讓網友恍然大悟「沒買兩組怎麼可以」。台灣麥當勞今開賣聯名日本《機動戰士鋼彈》的「鋼彈雙機體馬克杯組」，有粉絲向記者表示，自己早已收藏之前香港麥當勞出的黑金鋼彈公仔；台灣麥當勞這波，最想收藏的是獨賣的杯子。今約中午12點多前往鬧區餐廳購買，記者海巡社群平台Threads，有粉絲發現麥當勞鋼彈馬克杯「有貓膩」！原本以為一組2個浮雕造型杯子，一次可入手經典RX-78-2鋼彈白杯、及夏亞專用薩克黑杯，稱讚「貼心設計」很棒。沒想到讓網友大驚，「一開始還以為這麼好 一組兩隻不同的 看到圖就發現是大陷阱 沒買兩組怎麼可以」，無奈表示「只好把薩克頭拼在鋼彈身上了」。不少人被提醒才恍然大悟，哭笑著表示：「等等 我太白癡了」、「真的！誰會只買一組！」笑慘直呼，太過分了「沒買兩組怎麼可以」，開賣時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。開賣地點：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。收藏買法：（不包含鋼彈聯名特餐）。注意事項：每套餐限購1組，每人每筆消費限購4組。