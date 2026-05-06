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▲Judy（左）證實早在3月底之前，就跟鄭嘉睿（右）談好合作，沒想到4月初就傳出被霸凌事件。（圖／記者張一笙攝）

▲鄭嘉睿承諾會早日恢復心理健康，並且重返應援舞台。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神鄭嘉睿日前歷經霸凌風波後，昨（5）日與OM娛樂負責人、TOKKI CUTIE經紀人Judy一同現身臺北大巨蛋觀賽，也意外讓先前「鄭嘉睿已簽給OM娛樂」的傳聞獲得證實。Judy接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時透露，其實雙方早在3月底就已經談好未來合作方向，原本有望展開全新規劃，未料兩人見面後不久，鄭嘉睿就在韓國遭遇霸凌事件，讓她既心疼又無奈，並表示現在的首要目標，是陪伴鄭嘉睿好起來。Judy坦言，OM娛樂確實已和鄭嘉睿敲定合作，但因為事件發生後，鄭嘉睿身心狀態受到影響，目前最重要的並不是急著安排工作，而是讓她慢慢恢復，她表示現階段沒有設定回歸期限，也不會強迫鄭嘉睿立刻站上舞台，一切都會以她的健康與情緒狀況為優先。據了解，Judy這次帶鄭嘉睿到臺北大巨蛋，原本只是想讓她看球賽、散散心，同時拍攝一些內容，並未刻意公開行程。不過因粉絲在社群提前曝光，加上球場導播也捕捉到2人身影，味全龍球團高層因此在她們離場前邀請到熱區貴賓席，並關心鄭嘉睿近況，讓她感受到台灣球迷與球團的溫暖。面對外界關心鄭嘉睿何時回歸舞台，Judy表示目前仍會先讓她適應台灣生活並休息調整：「現在就是先讓她適應台灣生活，一邊休息。」她也笑說，鄭嘉睿當天在球場真的很認真應援，雖然還在恢復期，但對舞台與應援的熱情並未消失，Judy也承諾會盡可能陪伴她走出這段低潮。鄭嘉睿過去就曾表達對台灣發展的興趣，這次實際進場觀賽後，更明確表示「有更想來台灣」，雖然合作計畫因霸凌風波暫時延後，但Judy親口證實簽約與敲定時間，也讓鄭嘉睿未來在台發展的可能性更加明朗，至於她何時正式重返舞台，勢必成為粉絲關注焦點。