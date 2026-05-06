我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市英士路人行道上的老榕樹倒塌，整棵樹連根拔起。（圖／台中市警局提供，2026.05.06）

▲市府等單位合作將倒塌的老樹清除、回復道路通暢。（圖／台中市警局提供，2026.05.06）

台中市昨天下了一整夜的雨，英士路人行道上一棵老榕樹，疑因樹根有病變，凌晨突然倒塌，壓住兩部停在路邊的轎車，車主一早要上班時驚覺慘狀，幸好沒波及路人，警消和市府已完成切割分段移除。台中二中表示，當年由學校捐地闢建人行道，產權仍在學校，因此會由校方賠償車主損失。鑑於台中陸續發生榕樹倒塌事件，校方將全面盤點檢視。台中二中校門外的英士路，人行道上一棵老榕樹疑因整夜大雨加上樹根病變腐朽，今（6）日凌晨3點多突然倒塌，高約10公尺的老榕樹連根拔起，重壓在2部停在路邊停車格的轎車上方，道路因此中斷，警消獲報後引導車流改道，並通報市府相關權責單位到場，上午已清除完畢恢復通車。一名婦人清晨欲出門，驚覺愛車被壓在車下，連忙換機車趕上班，表示不排除申請國賠。不過這棵路樹的管理單位並非台中市政府，而是台中二中！校長歐靜瑜表示，早年學校將校地捐出來闢建人行道，因此路樹管理屬學校權責。這兩年台中市陸續發生審計新村百年網美老榕在颱風天倒塌、逢甲大學榕樹雨天壓死碩士生事件，歐靜瑜表示，當時學校便已初步盤點校園內外樹木，英士路的行道樹多是樟樹，榕樹只有這一棵，可能這兩天雨水太多，土質鬆軟而倒塌，校方除將以公共意外險理賠車主，總務處會一併檢視校內外榕樹生長情形。