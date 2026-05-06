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被封為時尚聖經的《VOGUE》雜誌近日發生尷尬失誤，他們的官方Instagram在分享好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）走Met Gala紅毯的影片時，居然標錯安海瑟薇的IG帳號；更搞笑的是，這個錯誤帳號點進去一看，是一名台灣人。這失誤讓台灣網友笑翻，紛紛留言調侃：「這是誰啦」。Met Gala晚宴在台灣時間昨（5）日上午6點於紐約大都會藝術博物館舉行，紅毯上女星爭奇鬥豔，成為本月最大時尚活動焦點。《VOGUE》雜誌當然也到場拍攝，紀錄許多女星走紅毯的曼妙身影，其中就包含身穿黑色手繪禮服的安海瑟薇。《VOGUE》將安海瑟薇走紅毯的影片上傳到有5223萬粉絲追蹤的官方IG，稱讚安海瑟薇的禮服很符合Met Gala今年「時尚即藝術」的主題，但卻不小心標錯安海瑟的IG帳號，鬧出笑話。該失誤被眼尖網友抓包後，分享到Threads上，吸引6.5萬人按讚。大家看了全都笑翻，紛紛留言，「洪O瑄一覺醒來世界都變了顏色」、「這是誰啦，我笑瘋」、「O瑄一覺醒來麻雀變公主了」、「我笑超久救命啊」、「台灣有自己的安海瑟薇」、「她的觀看人數突然爆炸多 一定很荒謬」。《VOGUE》隨後也發現錯誤，編輯貼文進行更正，目前標記的IG帳號已變回安海瑟薇本人。洪O瑄本人則現身Threads留言：「那個⋯這是我大學的照片，但我根本不知道我有這帳號」，語氣感覺相當茫然，讓網友們直呼看起來更好笑了。