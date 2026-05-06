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中職樂天桃猿即將於5月8日至10日迎來「小魔女DoReMi主題日」，樂天女孩們也將打扮成魔法少女應援。樂天女孩禹菡表示，她其實看《小魔女DoReMi》會看到哭，因她來自單親家庭，特別渴望母愛，看到所有小魔女圍繞在小花身邊，小花把小魔女們當成媽媽的段落，每次都會看到哭。禹菡表示，每次看《小魔女DoReMi》總特別感動，特別是主角小花誕生的片段，「當時所有的小魔女圍在小花身邊，等到小花睜開眼看見她們，便把她們當成自己的媽媽，並對她們喊『媽媽』，因為我來自單親家庭，這個段落讓我感到特別溫馨和感動。」禹菡說，若真的能成為小魔女的一員，最想擁有的就是「療癒系魔法」，希望能以歌聲唱出咒語來治癒人心，還有「瞬間移動」的能力也是必備，「因為我喜歡旅行，如果能瞬間移動不僅能省時間，還能省下大筆旅費，簡直是一石三鳥！」舞蹈總監陸筱晴透露，本次開場舞特別選用經典主題曲，並融入網路上廣為流傳、大家最熟悉的版本重新編排。筱晴表示：「這次特別把『魔法感』做成記憶點，透過隊形與動作，放大舞台感染力。」她也開玩笑說，如果有魔法，最想把腦中畫面瞬間變成舞台的能力，對創作來說簡直是夢幻能力。本次主題日高潮將落在5月10日，屆時「樂天韓籍五本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬、高佳彬、金佳垠將首度合體演出，超強陣容被網友譽為「魔法最強大的一天」。此外，桃園在地的領航猿啦啦隊Pilots Crew與雲豹桃氣女孩Peach Girls也將跨界助陣，並於2樓戶外舞台舉辦限量的擊掌見面會，邀請粉絲一起進場見證魔法奇蹟。