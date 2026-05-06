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立法院長韓國瑜今（6）日將第四度協商國防特別條例，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨在黨團大會前向黨團首席副書記長許宇甄說「不要把我們賣了」，引發議論。柯志恩今解釋，黨團會議彼此都有信任度，所以談話比較直接，這是同事間彼此平常講話的方式，不需要擴大處理。國民黨團昨再度召開黨團大會，針對軍購條例再度激辯。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，要選高雄市長的柯志恩一早抵達會議室，走到黨團首席副書記長許宇甄面前，詢問「今天會表決嗎？」，許宇甄則聳肩表達「不知道」，柯志恩則直接表示，「不可以把我們賣了阿。」柯志恩今解釋，她的談話有其脈絡，在黨團會議，彼此每個人都有極度的信任度，所以大家的談話其實就比較直接，她只能說國民黨光譜很大，對於「軍購」這個問題，她的確是提出「軍購目前該怎麼樣地解決？」那她特別講的話，只是希望能爭取更多大家能夠討論的空間，有最大的共識，而不是在偏某一個角度或某一個團體，只希望能爭取更大的空間。那至於「不要把我們賣掉」，柯志恩說，因為在黨團會議當中，那是我們自己關門的這個會議當中，包括陳雪生所提到的，我都覺得都是大家同事彼此之間平常講話的方式，真的覺得不需要再擴大處理。針對今日軍購協商，柯志恩也說，不管是不是選將都是黨團一分子，立法院黨團一致的共識，希望透過更多的討論，形成共識後對外發生，這是黨中央跟黨團一致想法。