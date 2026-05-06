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鼠患議題延燒，民進黨立委吳沛憶昨建議北市府應做好三件基本功，包含公布鼠患數據、公開投藥位置、有鼠餌盒才投藥。對此，吳沛憶今（6）日受訪時表示，鼠患議題是城市治理的基本功，不需要把它當成政治議題，盼市府能夠盡速公開投放老鼠藥位置，讓市民知道。吳沛憶昨表示，近期接獲多起民眾陳情，包括住家周遭老鼠增加、公共環境清消建議，以及寵物誤食老鼠藥的憂慮，呼籲台北市政府盡速落實3項基本措施，包括公布鼠患數據、公開投藥位置，以及有鼠餌盒才投藥。對此，吳沛憶上午受訪時表示，有民眾投訴，市府似乎進行大量投放老鼠藥，而投放位置卻完全不知道，所以有民眾打到市政詢問，「告訴我們在哪些公園投藥，若帶毛小孩去，一不注意，很擔心毛小孩會誤食」，市政府卻稱，「他們手邊沒有資料」，為此，他呼籲，城市治理重要的是資訊公開透明，盼市府能夠盡速公開投放老鼠藥位置，讓市民知道。至於老鼠議題是否為認知作戰？吳沛憶說，鼠患議題是城市治理的基本功，不需要把它當成政治議題來口水吵架，市民需要很簡單，只要告訴大家說，市府是怎麼樣驅逐、治理城市，包括基本清消、除蟻整治、基本的垃圾清理，以及環境整潔等，這些都是本來就該做，現在既然民眾已經有反應，更應該要加強來做。吳沛憶提到，這一次比較可惜的是，例如他剛所說的鼠藥投放，市政府環保局也都有基本的SOP，卻沒有照SOP來做；再來，大家不知道是哪裡有清消、哪裡有投藥，市政府昨天終於出來說要成立專案小組，他覺得這是城市很基本功，應該要趕快來做。