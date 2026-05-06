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根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，新北市今年截至目前僅出現1例漢他病毒症候群個案，且患者已康復出院，中央評估整體疫情並無升溫趨勢，呼籲民眾無須過度恐慌。對此，新北市政府仍高度戒備，全面強化防疫作為，由市長侯友宜親自坐鎮指揮，展開跨局處聯防機制。侯友宜在第一時間即指示衛生局、環保局與民政局等單位全面啟動防治措施，並於5日主持跨局處傳染病防治會議，統整各單位應變策略；今（6）日市政會議中再度強調，各局處須針對市場、側溝、建築工地等重點場域加強清消與巡檢頻率。侯友宜指出，將以環境整潔為核心原則，落實清理垃圾、設置捕鼠籠與黏鼠板、封堵鼠洞等物理防治措施，並輔以必要的化學防治手段，全面執行中央「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」3大政策。同時呼籲市民持續配合推動「每週清潔日」，特別注意廚餘與食物殘渣的妥善處理，從日常生活中降低鼠類滋生風險。衛生局進一步說明，在接獲疑似漢他病毒病例通報後，立即啟動跨局處應變機制，依中央指引進行疫調、匡列接觸者，並聯合環保與民政單位同步執行環境清潔與消毒工作，同時透過多元宣導管道推廣防鼠三不政策，並持續監測疫情變化，隨時調整防治策略。環保局則表示，今年全市首輪環境噴消與側溝清淤巡檢作業已完成，並自年初春節大掃除期間即同步強化防鼠措施，針對2,590處高風險鼠患區域進行6,433次巡檢，並完成9,618次里內環境清掃作業，全面降低病媒風險。新北市府再次強調，防範漢他病毒須仰賴市民與政府共同合作，透過落實環境整潔與滅鼠措施，從源頭阻斷傳播鏈，才能有效守護公共健康安全。