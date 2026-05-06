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近來台北是鼠患引發民眾恐慌，市長蔣萬安昨日更親上火線召開記者會說明因應措施，新北市長侯友宜今（6）日於市政會議上表示，各局處應對權管場域如市場、側溝與建築工地等做好環境清消，增加巡檢次數，以環境乾淨為核心，環境清理、捕鼠籠、黏板 、鼠洞封堵等物理防治為主，化學防治為輔，落實環境清潔與滅鼠措施，從源頭管理，全力守護自身健康。新北市府說明，依據衛福部疾管署監測資料，新北市今年截至目前計有1例漢他病毒症候群，且已康復出院，衛福部評估疫情無升溫趨勢，請民眾不用過度恐慌。新北市府重視傳染病防治，以跨局處分工合作專業且積極處理。侯友宜昨日親自主持跨局處傳染病防治會議，今日於市政會議中再度強調，各局處應對權管場域如市場、側溝與建築工地等做好環境清消，增加巡檢次數，以環境乾淨為核心，環境清理、捕鼠籠、黏板 、鼠洞封堵等物理防治為主，化學防治為輔，落實中央「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大政策，另呼籲，落實新北市一直以來推動的每週清潔日，請市民朋友特別注意杜絕廚餘殘留。衛生局報告指出，於接獲通報疑似漢他病毒病例後，即啟動市府跨局處合作機制，聯合環保局和民政局等共同依中央指引執行疫調、接觸者匡列、環境清潔與消毒等防治工作，跨局處通力合作，利用多元管道宣導防鼠三不政策，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。環保局說明，今年全市第一次噴消及側溝清淤巡檢作業已完成。年初啟動春節大掃除即同步進行防鼠作為，加強2590處鼠患高風險區巡檢計6433次，完成 9618次里內環境清掃作業。侯友宜再次強調，漢他病毒防治仰賴市民與市府通力合作，落實環境清潔與滅鼠措施，從源頭管理，全力守護自身健康。