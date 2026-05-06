聯發科近日股價狂飆漲，今（6）日開盤再度攻上漲停板，堪稱近期熱門飆股。財信傳媒集團董事長謝金河表示，這幾天，聯發科像旱地拔蔥般快速奔馳，市值一下突破新台幣5兆。從市值排名來看，台積電已達新台幣58.99兆元，台達電、聯發科都超過5兆，台灣居然有超過16家兆元企業，他直言，台灣整體科技業的翻升，幾乎是全面性的，這個現象除了美國，只有台灣！
權值股聯發科近日狂飆的現象，也讓謝金河今日在臉書發文指出，這幾天，聯發科像旱地拔蔥般快速奔馳，市值一下突破新台幣5兆，換成美元是1601億美元，如果對比5月4日高通的收盤價168.38美元，市值約1768億美元，雙方的差距正逐漸拉近！
他說明，30年前，鴻海創辦人郭台銘開始開疆闢土的時候，為了得到戴爾電腦和惠普的訂單，不得不卯足全力，那個時候，Dell（戴爾）、HP（惠普）很大，台灣很小，如今台灣很多資通訊廠規模早就超過HP。
在手機晶片的時代，高通是超級大廠，聯發科是小弟，雙方差距非常遙遠，如今聯發科與高通快要平起平坐，甚至可能超越，他直呼，這是很不可思議的事。AI的運算帶給聯發科空前機遇，TPU發揮難以想像的空間，聯發科和Google的合作，開啟了前所未有的大浪。
謝金河表示，4月以來，聯發科快速奔馳，也把高通的股價拉起來，5日高通大漲10.79%。從市值排名來看，台積電已達58.99兆，台達電、聯發科都超過5兆，往下是日月光、台光電、欣興、智邦科技、富邦金、廣達，這一路排下去，台灣居然有超過16家兆元企業。最近聯電ADR大漲，股價從5.61美元漲到14.215美元，市值也破兆，去年才上市的鴻勁也加入兆元行列。
他分析，台灣企業市值極大化，也讓企業在全球開疆闢土實力大增，韓國的SK海力士、三星成雙箭頭，勢不可擋；日本的老大是Toyota也有點壓力。然而，台灣整體科技業的翻升，幾乎是全面性的，除了台積電，台灣有12家超過兆元的科技公司，「這個現象除了美國，只有台灣！」
謝金河提到，今周刊每年推出的兩岸三地企業排行榜，台灣的企業大幅超前，現在一家台積電是騰訊、阿里巴巴、中國工商銀行、農業銀行的總和，台達電、聯發科超過工業富聯、拼多多、小米，他強調，這是台灣空前際遇，值得大家珍惜，台灣企業也正快速走向國際。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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他說明，30年前，鴻海創辦人郭台銘開始開疆闢土的時候，為了得到戴爾電腦和惠普的訂單，不得不卯足全力，那個時候，Dell（戴爾）、HP（惠普）很大，台灣很小，如今台灣很多資通訊廠規模早就超過HP。
在手機晶片的時代，高通是超級大廠，聯發科是小弟，雙方差距非常遙遠，如今聯發科與高通快要平起平坐，甚至可能超越，他直呼，這是很不可思議的事。AI的運算帶給聯發科空前機遇，TPU發揮難以想像的空間，聯發科和Google的合作，開啟了前所未有的大浪。
謝金河表示，4月以來，聯發科快速奔馳，也把高通的股價拉起來，5日高通大漲10.79%。從市值排名來看，台積電已達58.99兆，台達電、聯發科都超過5兆，往下是日月光、台光電、欣興、智邦科技、富邦金、廣達，這一路排下去，台灣居然有超過16家兆元企業。最近聯電ADR大漲，股價從5.61美元漲到14.215美元，市值也破兆，去年才上市的鴻勁也加入兆元行列。
他分析，台灣企業市值極大化，也讓企業在全球開疆闢土實力大增，韓國的SK海力士、三星成雙箭頭，勢不可擋；日本的老大是Toyota也有點壓力。然而，台灣整體科技業的翻升，幾乎是全面性的，除了台積電，台灣有12家超過兆元的科技公司，「這個現象除了美國，只有台灣！」
謝金河提到，今周刊每年推出的兩岸三地企業排行榜，台灣的企業大幅超前，現在一家台積電是騰訊、阿里巴巴、中國工商銀行、農業銀行的總和，台達電、聯發科超過工業富聯、拼多多、小米，他強調，這是台灣空前際遇，值得大家珍惜，台灣企業也正快速走向國際。
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