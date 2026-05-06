蘋果今年iPhone 18 Pro系列傳出可能不漲價，在記憶體、零組件成本持續墊高的背景下，外媒《9to5Mac》報導，分析師Jeff Pu預測，蘋果可能對iPhone 18 Pro系列採取「積極定價」策略，基本容量版本有機會維持前代售價不變。若傳聞成真，iPhone 18 Pro台灣起售價可望維持39900元起，不過蘋果尚未正式發表，實際價格仍以台灣蘋果官網公布為準。

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▲傳聞蘋果今年秋天的iPhone 18 Pro 入門款售價可能會維持與 iPhone 17 Pro系列相同的價格，但大容量有可能還是會跟著上漲。（圖／記者朱永強攝）
▲傳聞蘋果今年秋天的iPhone 18 Pro 入門款售價可能會維持與 iPhone 17 Pro系列相同的價格，但大容量有可能還是會跟著上漲。（圖／記者朱永強攝）
AI伺服器需求大爆發，帶動記憶體、儲存元件價格走高，手機、平板、筆電等產品漲聲不斷。不過，蘋果今年的定價動作反而成為市場焦點。外媒引述Jeff Pu研究報告指出，蘋果可能針對iPhone 18 Pro系列踩去積極定價，外界解讀，蘋果應該不會降價促銷，而是盡可能凍住基本款售價，用相對穩定的價格守住高階手機市場。這項預測與分析師郭明錤先前說法方向一致，蘋果可能希望讓入門容量機型維持去年價格，以降低換機門檻。

基本款守價格，大容量補回成本壓力

若依目前傳聞推估，iPhone 18 Pro基本款美國售價可能維持1099美元，18 Pro Max則維持1199美元。台灣售價還會受到關稅、通路、保固、區域定價等因素影響。以現行台灣蘋果官網來看，iPhone 17 Pro 入門價為39900元起，iPhone 17 Pro Max 256GB售價為44900元起，如果今年新機凍漲，有望近一步分食安卓高階旗艦機市場。但也有一說，蘋果可能用基本款凍漲維持市場吸引力，再用高容量機型補回部分成本壓力。

安卓旗艦越賣越貴，蘋果凍漲更具有競爭力

過去「CP值」很少與蘋果Pro系列畫上等號，但今年多家Android高階旗艦因記憶體、晶片、面板與AI功能成本上升而調漲售價，iPhone 18 Pro系列若維持基本款價格不變，市場可能出現翻轉。對消費者來說，高階手機價格帶已經普遍逼近甚至突破4萬元，若蘋果在品牌、處理器、錄影能力、系統更新年限與二手保值性上仍具優勢，沒變貴變相提升競爭力。

▲安卓手機今年不少品牌都漲價，蘋果卻傳出可能會逆向操作，入門容量維持上一代的價格。（圖／記者周淑萍攝）
▲安卓手機今年不少品牌都漲價，蘋果卻傳出可能會逆向操作，入門容量維持上一代的價格。（圖／記者周淑萍攝）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...