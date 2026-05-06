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5月綜合所得稅結算申報至6月1日止，卻常有民眾因年度總所得金額未達課稅標準，且無預扣稅款，便認為屬於「不補不退」而無需申報。財政部提醒，自2018年度起，個人獲配公司、合作社或其他法人分配的股利或盈餘，可選擇「併入綜合所得總額」課稅，並按全戶股利合計金額的8.5%計算「可抵減稅額」，每戶抵減限額8萬元。因此，若所得包含「股利所得」，即使總額不高，透過申報程序反而可能領到退稅款。財政部北區國稅局指出，近日有民眾來電詢問，其114年度總所得僅25萬元，遠低於課稅標準，是否可免辦理所得稅申報？經進一步了解，民眾所得來源中包含部分股利所得，對於所得總額較低的小資族來說，其「可抵減稅額」往往大於應納稅額，兩者間的差額即可申請退稅，最後這位民眾在國稅局人員輔導下，順利完成報稅，並領取這份意外的「退稅紅包」。北區國稅局也特別提醒，國稅局不會主動退稅，納稅義務人必須依法完成所得稅申報程序，經核定後才能退稅。因此，呼籲有股利所得的民眾，即便所得未達起徵點，也別讓自己的退稅權益「睡著了」。此外，國稅局建議，辦理申報時優先選擇「直撥（轉帳）退稅」，只需填妥金融機構或郵局存款帳戶，退稅款便會在退稅日直接匯入指定帳戶，不僅省時安全，更能免去往返金融機構提兌憑單的奔波。至於今年綜所稅3批退稅日程及適用對象如下：115年6月1日以前採用網路（含手機）申報、稅額試算以「線上登錄」或「電話語音」回復及5月11日以前向戶籍所在地國稅局以「書面」回復案件。採用「二維條碼」、「人工」申報、稅額試算以「書面」於5月12日至6月1日回復及5月11日以前向非戶籍所在地國稅局回復案件。逾期申報、申報繳稅或不補不退，經國稅局核定為退稅案件。