我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志穎兒子Kimi（如圖）小時候參與節目《爸爸去哪兒》錄影，現在已是身高180公分，眉宇之間神速林志穎。（圖／翻攝自微博）

還記得當年守在電視機前，被那群軟萌小男孩治癒的時光嗎？一轉眼中國綜藝節目《爸爸去哪兒》開播已過13年，當年的「小不點」們如今集體基因爆發！胡軍兒子康康、林志穎長子Kimi以及郭濤之子石頭、張亮之子天天的近況照連番曝光，這群男孩不僅身高突破185公分大關，甚至有人直衝190公分，從圓潤萌娃逆襲為硬漢型男，讓網友驚呼：「這簡直是教科書級別的基因彩券。」最令網友震撼的莫過於石頭（郭子睿），19歲的他身高已超過185公分，並透過14個月的系統健身減掉10公斤，從原本厚實的形象變為肌肉線條分明的「中式硬漢」。而康康（胡皓康）則延續了童年的霸總氣質，16歲身高已直逼190公分，與父親胡軍同框竟已高出半顆頭，冷峻帥氣的模樣被讚完全是「行走的大片」。名模張亮的兒子天天（張悅軒）同樣繼承了名模基因，18歲擁有190公分身高，以美式潮男造型顛覆當年的「小哭包」形象。至於長期被家人保護隱私的Kimi（林嘉榮），16歲身高也已超過180公分，從流出的照片可見，眉眼與輪廓幾乎神復刻林志穎青年時期的帥樣，正臉細節已成為全網最大的懸念。這群大男孩不僅在身高上高人一等，人生規劃也各具特色，康康在臥室貼滿飛機結構圖，12歲就能指出軍事電影漏洞，立志成為戰鬥機飛行員。石頭成功考入北京電影學院表演系，鋼琴、冰球樣樣精通，更被拍到在雲南助農徒手搬貨，謙和舉止備受好評。鋼琴才子林大竣與父親林永健共用一張臉，在音樂領域低調深耕，已獲40多項國際鋼琴賽事大獎。