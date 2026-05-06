極地郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近日傳出漢他病毒疫情，目前已經造成3人死亡、至少7人感染。有專家指出，造成疫情的可能原因有兩個，一是接觸到老鼠的排泄物，另一個則是安第斯病毒漢他病毒亞型安地斯病毒（Andes virus）出現人傳人情況。
根據紐約郵報報導，洪迪亞斯號於3月20日從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia），展開為期數週的「大西洋奧德賽」（Atlantic Odyssey）航程，航程途經南極洲、福克蘭群島與聖赫勒拿島（Saint Helena），隨後這起疑似漢他病毒的疫情演變成了致命危機。
截至4日，這艘載有約150名乘客的船隻仍受困於西非海域，已有三名乘客死亡，其中一人確診為漢他病毒，另有一人正在與死神搏鬥。當局目前正努力撤離另外兩名患病乘客。
在發生最新一起死亡事件後，洪迪亞斯號4日向當地衛生部門求助，但西非島國維德角（Cape Verde）拒絕其停靠。船公司正考慮駛往西班牙加那利群島（Canary Islands），進行乘客篩檢與後續處置。
前空軍飛行軍醫法杜爾（Zaid Fadul）表示，老鼠的糞便、尿液或唾液是常見的傳播媒介。不過世界衛生組織（WHO）5日表示，在郵輪上尚未發現任何囓齒動物。
這使得另一種可能性浮現，也就是阿根廷流行的安地斯病毒，因其具有人傳人能力。法杜爾指出，安第斯病毒是漢他病毒中一種特定的亞型，死亡率高達近40%，這意味著在郵輪這類封閉環境中傳播，情況可能迅速惡化。他說：「這就是為什麼每個人都感到如此恐懼。」
WHO5日證實，這是目前的研究假設，且乘客可能在登船前就已受感染。WHO 流行病預防與應對部門主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示：「我們確實認為，在密切接觸者之間可能正在發生某種程度的人傳人傳播。」
專家也不排除病毒非來自船上，由於漢他病毒潛伏期可能長達數周，患者可能在南美旅行期間接觸感染源後登船。英國派布萊特研究所（Pirbright Institute）病毒研究員蓋洛（Giulia Gallo）表示：「最可能的情況是，從南美洲出發的旅客在當地的某個地方接觸到了受感染囓齒動物的排泄物。」
她指出，WHO及其他公共衛生機構必須調查導致船上三起疑似漢他病毒死亡事件的具體情況，釐清可能感染來源。
儘管如此，專家強調無需恐慌。法杜爾提醒「預防是關鍵」，良好的手部衛生、與人保持距離，以及在他人身邊戴上口罩，都能顯著降低感染風險。
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截至4日，這艘載有約150名乘客的船隻仍受困於西非海域，已有三名乘客死亡，其中一人確診為漢他病毒，另有一人正在與死神搏鬥。當局目前正努力撤離另外兩名患病乘客。
在發生最新一起死亡事件後，洪迪亞斯號4日向當地衛生部門求助，但西非島國維德角（Cape Verde）拒絕其停靠。船公司正考慮駛往西班牙加那利群島（Canary Islands），進行乘客篩檢與後續處置。
前空軍飛行軍醫法杜爾（Zaid Fadul）表示，老鼠的糞便、尿液或唾液是常見的傳播媒介。不過世界衛生組織（WHO）5日表示，在郵輪上尚未發現任何囓齒動物。
這使得另一種可能性浮現，也就是阿根廷流行的安地斯病毒，因其具有人傳人能力。法杜爾指出，安第斯病毒是漢他病毒中一種特定的亞型，死亡率高達近40%，這意味著在郵輪這類封閉環境中傳播，情況可能迅速惡化。他說：「這就是為什麼每個人都感到如此恐懼。」
WHO5日證實，這是目前的研究假設，且乘客可能在登船前就已受感染。WHO 流行病預防與應對部門主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示：「我們確實認為，在密切接觸者之間可能正在發生某種程度的人傳人傳播。」
專家也不排除病毒非來自船上，由於漢他病毒潛伏期可能長達數周，患者可能在南美旅行期間接觸感染源後登船。英國派布萊特研究所（Pirbright Institute）病毒研究員蓋洛（Giulia Gallo）表示：「最可能的情況是，從南美洲出發的旅客在當地的某個地方接觸到了受感染囓齒動物的排泄物。」
她指出，WHO及其他公共衛生機構必須調查導致船上三起疑似漢他病毒死亡事件的具體情況，釐清可能感染來源。
儘管如此，專家強調無需恐慌。法杜爾提醒「預防是關鍵」，良好的手部衛生、與人保持距離，以及在他人身邊戴上口罩，都能顯著降低感染風險。