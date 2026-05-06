越捷航空宣告，將推出「2026夏季促銷」，提供高達1100 萬張優惠機票，其中將有100萬張可享100%折扣，等於折扣之後未稅價只要0元。優惠票自即日起至2026年5月8日台灣時間 00:59 開放預訂，旅客可透過官方網站及官方APP購票。
越捷航空提到，此次夏季促銷優惠即日起開跑，將至2026年5月8日台灣時間 00:59（越南時間5月7日23:59）開放預訂，共提供100萬張 Eco 經濟艙機票提供 100% 折扣（不含稅金及附加費），即未稅價為0元，只要使用優惠碼 「SALE55」，且適用於越捷航空所有航線，旅行期間為 2026年9月5日至2027年3月31日（實際日期依官網公告為主）。凡於活動期間預訂 Eco 票種的旅客，可獲得20公斤免費托運行李。
0元機票之外 也有7折優惠
沒搶到0元機票也無妨，此次活動還提供1000萬張 Deluxe 艙等票種享7折優惠（不含稅金及附加費），適用於其航線網絡內，旅行期限至 2026年8月31日（實際日期依官網公告為主）。旅客於訂票時輸入優惠碼「 SALE55DLX 」即可享有優惠。Deluxe 艙等票種包含最多20公斤托運行李、免費選位，以及彈性更改行程等服務。
活動期間，旅客除可享有優惠票價外，凡於即日起至2026年5月19日期間完成訂票的旅客，將獲得「Fly Vietjet, Strike Gold（飛越捷，抽黃金）」活動抽獎序號。獎品包括一兩 999.9 純金、白銀，以及最高價值 1500萬越南盾（約新台幣 1萬8000元）的電子優惠券等。
夏季促銷優惠 全航線都有
越捷航空表示，持續連結越南與全球重要城市，包括東南亞各地，以及台灣、澳洲、中國、印度、日本、韓國等熱門目的地。台灣旅客可從台北、台中與高雄出發，直飛胡志明市、富國島、大阪、曼谷等熱門旅遊城市。
阿聯酋航空宣布全球航網恢復至96% 並有3重優惠
阿聯酋航空則是宣布全球航網已恢復96%，邁入接近全面復航的新階段。過去數週內，阿聯酋航空已逐步恢復美洲、歐洲、非洲、西亞、中東/波灣合作理事會（GCC）、遠東及大洋洲等地區的航班服務。
阿聯酋航空提供旅客從彈性改票、杜拜轉機服務(Dubai Connect)到阿聯酋航空Skywards，多項優惠及彈性安排，讓旅客更安心地規劃每段旅程：
▪️彈性訂位：即日起訂票的旅客，不限艙等，可免費更改日期一次。於阿聯酋航空官網訂位的旅客，亦可享 24 小時免費保留票價的彈性。
▪️杜拜轉機服務(Dubai Connect)：於杜拜轉機等候時間達 6 至 26 小時的旅客，可透過阿聯酋航空杜拜轉機服務，將漫長的轉機等候升級為舒適的中停體驗。阿聯酋航空將免費提供多項禮遇，符合資格的旅客可享有四星或五星級飯店住宿、機場接送、餐飲服務等。
▪️阿聯酋航空 Skywards：自2026年5月8日至8月31日，阿聯酋航空 Skywards 會員可透過較低的升級門檻，以及搭乘阿聯酋航空或 flydubai 航班累積的紅利等級哩程數（Bonus Tier Miles），加速升等至高階會籍。
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沒搶到0元機票也無妨，此次活動還提供1000萬張 Deluxe 艙等票種享7折優惠（不含稅金及附加費），適用於其航線網絡內，旅行期限至 2026年8月31日（實際日期依官網公告為主）。旅客於訂票時輸入優惠碼「 SALE55DLX 」即可享有優惠。Deluxe 艙等票種包含最多20公斤托運行李、免費選位，以及彈性更改行程等服務。
活動期間，旅客除可享有優惠票價外，凡於即日起至2026年5月19日期間完成訂票的旅客，將獲得「Fly Vietjet, Strike Gold（飛越捷，抽黃金）」活動抽獎序號。獎品包括一兩 999.9 純金、白銀，以及最高價值 1500萬越南盾（約新台幣 1萬8000元）的電子優惠券等。
夏季促銷優惠 全航線都有
越捷航空表示，持續連結越南與全球重要城市，包括東南亞各地，以及台灣、澳洲、中國、印度、日本、韓國等熱門目的地。台灣旅客可從台北、台中與高雄出發，直飛胡志明市、富國島、大阪、曼谷等熱門旅遊城市。
阿聯酋航空宣布全球航網恢復至96% 並有3重優惠
阿聯酋航空則是宣布全球航網已恢復96%，邁入接近全面復航的新階段。過去數週內，阿聯酋航空已逐步恢復美洲、歐洲、非洲、西亞、中東/波灣合作理事會（GCC）、遠東及大洋洲等地區的航班服務。
阿聯酋航空提供旅客從彈性改票、杜拜轉機服務(Dubai Connect)到阿聯酋航空Skywards，多項優惠及彈性安排，讓旅客更安心地規劃每段旅程：
▪️彈性訂位：即日起訂票的旅客，不限艙等，可免費更改日期一次。於阿聯酋航空官網訂位的旅客，亦可享 24 小時免費保留票價的彈性。
▪️杜拜轉機服務(Dubai Connect)：於杜拜轉機等候時間達 6 至 26 小時的旅客，可透過阿聯酋航空杜拜轉機服務，將漫長的轉機等候升級為舒適的中停體驗。阿聯酋航空將免費提供多項禮遇，符合資格的旅客可享有四星或五星級飯店住宿、機場接送、餐飲服務等。
▪️阿聯酋航空 Skywards：自2026年5月8日至8月31日，阿聯酋航空 Skywards 會員可透過較低的升級門檻，以及搭乘阿聯酋航空或 flydubai 航班累積的紅利等級哩程數（Bonus Tier Miles），加速升等至高階會籍。