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許多投資人以ETF作為主要投資工具，因此ETF成分股變化也成為市場關注焦點。其中，台灣首檔ETF元大台灣50（0050）擁有超過270萬名受益人，近期成分股權重再度出現明顯變化，引發投資圈熱議。根據最新公告資料，0050成分股中，台積電權重已攀升至61.06%，穩居第一，大幅領先第二名台達電的4.92%，差距超過10倍。整體配置也呈現高度集中化，使0050走勢與台積電股價連動性進一步提高。另一方面，傳產與金融股權重則持續下滑。以台塑集團為例，目前僅剩南亞、南亞科、台塑及台塑化仍列入成分股，且多數排名偏後。相較之下，受惠AI伺服器等題材帶動，廣達、欣興、奇鋐等科技股市值快速攀升，排名明顯提升。成分股「洗牌」現象也引發不少投資人討論，有人直言「0050根本就是台積電ETF」、「不如直接買台積電」，也有人認為部分成分股表現相對弱勢，拖累整體報酬。不過，也有另一派投資人認為，0050本來就是被動追蹤台灣市值前50大企業，成分股與權重本就會隨市值變化自然調整，相關變動屬正常機制，反映的正是當前台股產業結構與資金流向。