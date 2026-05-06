2026 年購車補助大洗牌！隨淨零碳排政策加速，各縣市政府紛紛祭出破紀錄加碼。過去長期蟬聯補助王的桃園市正式讓位，台北市環保局於日前宣布重磅利多，提出針對育兒家庭的「袋鼠方案」及電池資費補助，將電動機車最高補助總額推升至 5 萬 9,300 元，不僅傲視六都，更成為全台機車族最羨慕的購車天堂。
🟡 台北市環保局「袋鼠方案」：家有 12 歲以下孩童多領 8 千
台北市環保局今年針對「育兒家庭」精準發錢，減輕養育負擔。凡家中育有 12 歲以下孩童（103 年 1 月 1 日以後出生），購車即可額外獲得「袋鼠方案」加碼 8,000 元。此外，為減輕騎士養車壓力，今年同步新增「電池資費補助」8,000 元。
【5 萬 9,300 元最高補助試算】
🟡 全台補助大對決：六都、宜蘭領錢地圖一覽
除了台北市奪下冠軍，其他縣市也針對醫護、青年及偏遠族群祭出不同加碼方案，競爭激烈：
🟡 官方提醒：汰舊換新前必做「1 動作」否則少領千元
想要拿滿各項補助，台北市、台南市環保局都特別提醒有一個共同的隱藏關鍵：購車前，務必先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」登記領取「減碳收購價金」（約 $1,100 至 $1,500 元）。若跳過此步驟先行購車，將無法追補這筆由中央核發的額外獎金。
🟡 申請資格與期限：台北市民這點最重要
台北市環保局提醒，申請人須設籍台北市滿一年，且新購機車的發票日期須在同一年度。此外，今年補助範圍已擴大，出廠滿 10 年的老舊機車即便不想換車，純淘汰也能領取獎勵金，或選擇兌換 1 年份 TPASS 通勤月票。
各縣市補助預算皆有限，採「線上申請、額滿提前截止」。建議有購車需求的家庭儘早利用「台北市汰舊換新及新購電動機車線上申辦系統」查詢剩餘名額，別讓這份報稅季後的超狂大禮白白溜走。
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台北市環保局今年針對「育兒家庭」精準發錢，減輕養育負擔。凡家中育有 12 歲以下孩童（103 年 1 月 1 日以後出生），購車即可額外獲得「袋鼠方案」加碼 8,000 元。此外，為減輕騎士養車壓力，今年同步新增「電池資費補助」8,000 元。
【5 萬 9,300 元最高補助試算】
- 汰舊換新（淘汰 10 年以上老舊燃油機車）： 一般市民最高領 4 萬 9,300 元（含中央單位補助）。
- 低收/中低收入戶加碼： 再多領 1 萬元，總計最高可拿 5 萬 9,300 元。
- 新購電動機車： 最高補助亦有 3 萬 3,000 元（含中央單位補助）。
除了台北市奪下冠軍，其他縣市也針對醫護、青年及偏遠族群祭出不同加碼方案，競爭激烈：
|縣市
|最高補助金額
|專案加碼特色
|台北市
|$59,300
|全台最高、袋鼠方案 (+$8,000)、電池資費補助
|高雄市
|$45,500
|鎖定青年/醫護/家長專案、電池補貼最高 $7,200
|桃園市
|$45,300
|涵蓋婦幼/外送員、首推銷售電動機車獎勵金
|台南市
|$36,200
|電池月租費補貼、申請流程最簡化
|台中市
|$31,500
|兒童專案加碼 $3,000
|宜蘭縣
|$30,300
|「以電換電」專案、定檢抽 iPhone 與禮券
想要拿滿各項補助，台北市、台南市環保局都特別提醒有一個共同的隱藏關鍵：購車前，務必先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」登記領取「減碳收購價金」（約 $1,100 至 $1,500 元）。若跳過此步驟先行購車，將無法追補這筆由中央核發的額外獎金。
🟡 申請資格與期限：台北市民這點最重要
台北市環保局提醒，申請人須設籍台北市滿一年，且新購機車的發票日期須在同一年度。此外，今年補助範圍已擴大，出廠滿 10 年的老舊機車即便不想換車，純淘汰也能領取獎勵金，或選擇兌換 1 年份 TPASS 通勤月票。
各縣市補助預算皆有限，採「線上申請、額滿提前截止」。建議有購車需求的家庭儘早利用「台北市汰舊換新及新購電動機車線上申辦系統」查詢剩餘名額，別讓這份報稅季後的超狂大禮白白溜走。