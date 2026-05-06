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▲細木數子本人曾在銀座的夜店討生活，也曾經跟黑道分子糾纏，穿著打扮很講究。（圖／翻攝自 細木かおり IG@kaori_hosoki_official）

▲細木數子評價兩極，做過不少跟男性一樣卑劣的手段，成為占星名家後，也曾被批評靠人們的恐懼來變現。（圖／翻攝自 細木かおり IG@kaori_hosoki_official）

收視、話題都熱烈的Netflix超夯日劇《地獄占星師》，呈現「日本國師」細木數子的傳奇人生，她曾在當媽媽桑時用過冰毒控制旗下小姐，靠著電視上的毒舌預言大走紅，成為觀眾深信的占卜名家，評價兩極，有人堅信她說的一切，也有人認為她只是靠著大眾的恐懼心態變現。細木數子成長期間，日本正經歷二戰結束後的重建期，她曾經吃過蚯蚓求生，展現驚人的意志。後來她輟學到銀座，一路由陪酒變媽媽桑，看著各種不同男人的嘴臉，磨練出交際應酬的手腕，自然很能猜測人們的心思，講出對方想聽的話，為日後占卜事業打下良好基礎，固然評價兩極，仍有不少信徒。她曾經和黑道在一起，卻被諷刺「自己就是黑道」，經營歡場時，也用冰毒控制旗下的小姐，男人使出的卑劣手段，她一樣沒少。後來她雖然幫了著名歌手島倉千代子設法將誤信他人、欠下的16億日幣債務談到合理範圍再慢慢償清，但當島倉經紀人的5年間，卻把島倉當搖錢樹。島倉被安排到了酒吧、夜總會演出，忍受菸酒充斥的環境，還遭逼迫拍寫真，細木甚至在5年內靠她賺進超過債務本利的大筆利潤，完全是利用她的血汗在收割，爭議事蹟再添一筆。可是時代演進，電視觀眾成為新的資源來源，細木把握時機，在電視節目裡打響自己「神準占卜師」的名號，攀上人生巔峰。細木數子創造結合傳統命理與個人詮釋的「六星占術」，透過電視上的犀利、直白的預言，抓住觀眾目光，之後更把「你會下地獄」變成大家最熟悉她的招牌名言，將人們對未來發展不順的恐懼，轉化成吸納個人信徒的利器，深信不疑的人認為她參透天機，理智的觀眾才能看穿她的演出本質。在《地獄占星師》大紅後，其人其事也再度成為熱門話題。