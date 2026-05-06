我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院軍購特別條例持續卡關，朝野歧見難解，立法院長韓國瑜今（6）日下午將第4度召集各黨團協商，試圖為僵局尋找突破口。國民黨團內部對版本內容仍存分歧，總召傅崐萁昨日在黨團大會後指出，目前藍營最大共識在於軍購案必須納入「發價書」，作為審查與監督的重要依據。對此，新北市長侯友宜呼籲，黨內應該團結面對、儘速審理，避免國防出現空窗期。在軍購議題持續延燒之際，新北市長侯友宜近期多次對國防政策表態，他先前主張國防預算不應低於GDP的3%，認為比例與行政院版本差距不大，並直言「如果沒有能力保衛台灣，就不要奢談和平」。面對黨內對軍購金額與內容尚未形成共識，侯友宜今日上午再度發聲，呼籲國民黨應加快腳步整合意見。侯友宜在市政會議後受訪時表示，國家安全終究要靠自身實力支撐，唯有提升自我防衛能力，才能真正守護台灣，這也是他一貫的立場。他強調，除了希望朝野能儘速完成協商外，也向國民黨內喊話，應以團結為前提，快速處理、加速審議，提出更具體且完善的版本。針對黨內不同聲音，包括黨主席鄭麗文所主張的「3800億+N」版本，以及多位有意參選縣市長的立委公開力挺黨版方案，侯友宜並未正面評論細節，但仍強調整體方向應以國防需求為優先，並呼籲各方全力以赴，「讓國家的防衛不要有空窗期」。