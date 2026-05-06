南電 (8046) 在昨（5）日公告，大股東南亞 (1303) 申讓持股5959張，以南電5日收盤股價新台幣997元換算，預估交易市值達新台幣59.41億元。證交所公告，南亞此次申讓期間自5月8日起至6月7日止。
根據資料，這筆交易完全處分後，南亞仍持有南電41萬3359張，持股比高達63.97%。
這不是南亞第一次處分持股，在3月初，南亞也曾公告董事會決議於3月12日至12月31日止，擬處分手中的南亞科持股30986張，以及南電持股19385張。
其中，南亞當初投資南電非以交易為目的，因此在會計界定上，放在未分配盈餘項下，每季按持有成本與市價的差別認列未實現損益，此次處分不會有處分利益，不影響公司EPS，會列入未分配盈餘。
對此，投資專家葉育碩在臉書發文表示，先不急著下結論，把兩次申報賣出整理清楚會更有感。南亞在2026年3月11日進行了第一次申報，性質屬於董事會決議的年度處分計畫，申報張數為1萬9385張。當時南電收盤價約470.5元，仍處於相對低檔。
葉育碩指出，先公告可以賣的額度，不急著動手。這動作就是先把提款卡準備好，等價格到了再領。當時本業石化偏弱，公司雖需現金但不想亂砍，策略上是不急但先準備。
葉育碩接著談到，進入關鍵的第二次申報。2026年5月5日，南電股價衝上千元，盤中最高達1035元，市場熱度極高。南亞隨即進行大股東事前申報轉讓，張數為5959張。
葉育碩強調，這筆處分屬於短時間執行，執行期間從5月初一路到7月初。他認為，看到股價衝上千元，準備動手賣。雖然這筆只有5959張，但因為價格接近1000元，一筆就是將近60億現金。這種3月卡位留額度、5月股價翻倍出手的節奏，顯示南亞對南電的處分是有規模且具備節奏感的變現。
觀察這兩筆申報合計總張數達2萬5344張，潛在回收現金依價格區間估算將超過180億元。葉育碩認為這並非單純逢高調節，而是一個很標準的大股東動作。他進一步指出，市場在追題材，而南亞在做的是把帳面變現。對公司而言，「熱度是市場給的，現金才是公司自己的。」
葉育碩表示，台塑集團真的很厲害，光靠持有南電跟南亞科的股份，從去年底到今天的漲幅，就多了約4000億。回顧過去，台塑四寶最賺錢的2021年也才賺2402.95億元。
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這不是南亞第一次處分持股，在3月初，南亞也曾公告董事會決議於3月12日至12月31日止，擬處分手中的南亞科持股30986張，以及南電持股19385張。
其中，南亞當初投資南電非以交易為目的，因此在會計界定上，放在未分配盈餘項下，每季按持有成本與市價的差別認列未實現損益，此次處分不會有處分利益，不影響公司EPS，會列入未分配盈餘。
對此，投資專家葉育碩在臉書發文表示，先不急著下結論，把兩次申報賣出整理清楚會更有感。南亞在2026年3月11日進行了第一次申報，性質屬於董事會決議的年度處分計畫，申報張數為1萬9385張。當時南電收盤價約470.5元，仍處於相對低檔。
葉育碩指出，先公告可以賣的額度，不急著動手。這動作就是先把提款卡準備好，等價格到了再領。當時本業石化偏弱，公司雖需現金但不想亂砍，策略上是不急但先準備。
葉育碩接著談到，進入關鍵的第二次申報。2026年5月5日，南電股價衝上千元，盤中最高達1035元，市場熱度極高。南亞隨即進行大股東事前申報轉讓，張數為5959張。
葉育碩強調，這筆處分屬於短時間執行，執行期間從5月初一路到7月初。他認為，看到股價衝上千元，準備動手賣。雖然這筆只有5959張，但因為價格接近1000元，一筆就是將近60億現金。這種3月卡位留額度、5月股價翻倍出手的節奏，顯示南亞對南電的處分是有規模且具備節奏感的變現。
觀察這兩筆申報合計總張數達2萬5344張，潛在回收現金依價格區間估算將超過180億元。葉育碩認為這並非單純逢高調節，而是一個很標準的大股東動作。他進一步指出，市場在追題材，而南亞在做的是把帳面變現。對公司而言，「熱度是市場給的，現金才是公司自己的。」
葉育碩表示，台塑集團真的很厲害，光靠持有南電跟南亞科的股份，從去年底到今天的漲幅，就多了約4000億。回顧過去，台塑四寶最賺錢的2021年也才賺2402.95億元。