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針對國防特別條例草案國民黨主席鄭麗文受訪強調黨團多數支持3800億元+N，要改成8000億元是少數意見，對此，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩則回應，「這個訊息跟我們的認知有點誤差」。高雄市綠營市議員參選人及市議員張博洋呼籲柯志恩勇敢說不。高雄市議員參選人尹立、蘇致榮、蔡秉璁、吳昱鋒與高雄市議員張博洋今赴國民黨高雄黨部召開記者會，怒嗆「柯志恩不拒絕黨意，就換高雄人拒絕妳」，並在現場歌唱梁靜茹經典歌曲《勇氣》，呼籲柯志恩勇敢說不。尹立表示，國防預算不是數字遊戲，更不是可以用「＋N」模糊帶過的政治語言。從3800億到8000億的落差，反映的不是討論空間，而是決策失序。如果連基本立場都說不清楚，人民要如何信任這樣的國安態度？這是柯志恩第一次拒絕黨意，請拿出勇氣清楚拒絕鄭麗文、堅持到底。蔡秉璁指出，國防不是討價還價，政院版本的 1.3兆是專業單位提出的需求，更是國家安全的底線，國民黨去年才剛在財劃法上頭把國家預算當成買菜，數字隨便亂喊，最後發生公式出錯全國財務亂成一團，這次國防特別條例彷彿全套戲碼又重演一次，開心的時候就給你8000 億，不開心的時候就跟你講3800 億，標準在哪？專業在哪？蘇致榮則表示，柯志恩去年面對財畫法修法壓力時，曾經講過「傅崐萁哪是我可以講的」，因此現在就算又來一句「鄭麗文不是我能講的」恐怕也是不太讓人意外，但若柯志恩一下這個不能講、一下那個不堅持，實在讓人懷疑這位市長參選人到底能為高雄爭取什麼建設或福利，呼籲柯志恩，敢跟黨中央說法不同調就應該力爭到底。吳昱峰強調，無論是3800億元還是8000億元，人民最在意的始終是國防安全；抵禦外敵應是全民共識，也需要一致且明確的態度。然而，國民黨內部在國家安全議題上卻出現分歧，令人憂心。市議員張博洋表示，柯志恩擔心黨團把她賣掉，但高雄人只想問，國民黨明知中共對台野心，還拼命刪減能夠保護台灣的國防預算，是不是想把台灣賣掉？柯志恩終於走出第一步，勇敢說出和黨意認知不同，總比一直沒勇氣好。這是柯志恩證明自己「這柯真的不一樣」最好的機會，怕被賣，就拿出勇氣堅持到底。希望柯志恩可以從更宏觀的角度思考國家安全，不要只有自己選情有壓力的時候才願意出來對黨中央碎嘴兩句但最後又縮回去。