美國總統川普（Donald Trump）表示，他將在下週出訪中國與中國國家主席習近平會面時討論伊朗戰爭問題，並駁斥了中國藉伊朗戰爭向美國發出挑戰的說法，淡化了伊朗戰爭帶來的美中緊張局勢，強調自己與習近平關係良好，「我們沒有受到中國的挑戰，他們沒有挑戰我們」。
根據《彭博》報導，川普週二在白宮橢圓辦公室被記者問到川習會與伊朗局勢的問題，川普說習近平在這個議題上態度很好，「他一直非常尊重我們」。川普說北京從伊朗進口大量石油，而伊朗的石油供應受到戰爭擾亂，但是「我們沒有受到中國的挑戰。他們沒有挑戰我們，他（指習近平）不會這麼做。我不認為他會這麼做，因為我的緣故，我們關係很好」。
一位白宮官員表示，川普下週將按原計劃訪問中國，不會再次改期。中國方面則仍未官宣川習會日期，這在北京是慣例，習近平的行程安排細節通常會在活動前幾天才正式確認公布。中美官員已為峰會籌備數月，但伊朗戰爭引發的一系列連鎖反應，讓人們擔憂川習會是否能夠順利進行。
華盛頓正尋求加大對德黑蘭的壓力，以促成結束戰爭，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與財政部長貝森特（Scott Bessent）都強調希望北京能在這方面發揮對伊朗的影響力。此外，美中還必須應對處理兩國之間因關稅與制裁造成的經貿摩擦與台灣問題。
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一位白宮官員表示，川普下週將按原計劃訪問中國，不會再次改期。中國方面則仍未官宣川習會日期，這在北京是慣例，習近平的行程安排細節通常會在活動前幾天才正式確認公布。中美官員已為峰會籌備數月，但伊朗戰爭引發的一系列連鎖反應，讓人們擔憂川習會是否能夠順利進行。
華盛頓正尋求加大對德黑蘭的壓力，以促成結束戰爭，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與財政部長貝森特（Scott Bessent）都強調希望北京能在這方面發揮對伊朗的影響力。此外，美中還必須應對處理兩國之間因關稅與制裁造成的經貿摩擦與台灣問題。