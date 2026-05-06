因應國際局勢變化與科技發展帶來的安全挑戰，法務部調查局公布「115年調查人員特種考試」相關期程，招募具備法律、資訊、財經等專業背景人才，投入國家安全與重大犯罪偵防工作。
考選部表示，今年三等考試報名自4月28日至5月7日截止，採分階段甄選方式進行。第一試筆試預計於8月8日至9日舉行，考區涵蓋台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東。通過筆試者，將於11月參加體能測驗，12月進行口試，展現體魄與專業思辨能力。
招考類別除調查工作組外，另包含法律、財經、化學、醫學、電子、資訊及營繕工程等專業領域，提供多元職缺。錄取人員須進入調查局幹部訓練所接受為期1年的訓練，內容涵蓋偵蒐實務與體能訓練，以培育具備跨領域能力的調查人員。
考試科目分為普通科目與專業科目，整體成績以筆試占80%、口試占20%計算，體能測驗採及格制。1200公尺跑走標準為男性5分50秒內、女性6分20秒內完成。
法務部調查局指出，調查官工作涵蓋反滲透、防制洗錢、查緝毒品及資安防護等任務，具高度專業性與挑戰性，歡迎18歲至30歲、具備使命感的青年踴躍報考，投入維護國家安全與社會穩定的行列。
更多詳細資訊與簡章下載，請參考法務部調查局官方網站： https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=ecdd6e89-c0d7-447d-bc2e-4bb46648bf18
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考試科目分為普通科目與專業科目，整體成績以筆試占80%、口試占20%計算，體能測驗採及格制。1200公尺跑走標準為男性5分50秒內、女性6分20秒內完成。
法務部調查局指出，調查官工作涵蓋反滲透、防制洗錢、查緝毒品及資安防護等任務，具高度專業性與挑戰性，歡迎18歲至30歲、具備使命感的青年踴躍報考，投入維護國家安全與社會穩定的行列。
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