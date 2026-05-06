我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市黃姓男子在路上發現一名看似有精神障礙與心智缺陷女孩，竟然萌生歹意，趁機搭訕並以吃飯糰、喝豆漿為誘，帶回住處後對其猥褻，隔日才讓女孩離去。家人發現女孩遭人欺辱後向第三分局警方報案。黃男最終遭判處有期徒刑1年。法官指出黃男既知悉女孩為身心障礙者，欠缺理解能力，竟利用其身心障礙之情形而為猥褻行為，不得解為「合意」之行為，「未反抗」不等於「同意」！。判決指出，案發於2024年12月24日，黃男在台中南屯區路旁遇見被害女子，見對方有智能障礙情形，仍主動搭訕，並以提供食物為由將其帶回住處。女子進入屋內後，黃男竟在客廳內對其親吻嘴部，並撫摸胸部及下體，整個過程持續至隔日清晨才讓女子離開。女子返家後神情異常慌張，家人察覺有異深入追問後案件才曝光，隨後向台中市第三警分局報案。法院審理時認定，被害女子領有身心障礙證明，長期受精神疾病影響，在理解人際界線與性自主概念上顯有不足，對突發情境反應能力亦較常人薄弱。黃男與女子互動過程中，已察覺對方語言表達混亂、反應異常，卻仍刻意利用其難以拒絕的處境進行猥褻，主觀惡性明確。雖然本案未能證明黃男有施以強暴、脅迫等手段，但法院指出，法律對於身心障礙者的保護，不以是否出現激烈反抗為前提。只要行為人明知對方因身心狀況難以表達或拒絕，仍加以利用，即構成「乘機猥褻罪」。所謂「未反抗」並不等於「同意」，更不能成為脫罪理由。法官也引用相關醫療與社工資料指出，女子案發後出現情緒不穩、反覆惡夢、恐懼與焦慮，甚至需住院治療，顯示其身心已受到長期影響。法院認為，被告行為不僅侵害個人尊嚴，更對弱勢族群造成深層傷害。綜合犯罪動機、手段及對被害人造成的影響，並考量被告過往尚有前科、犯後亦未獲得被害人原諒，最終判處有期徒刑1年。此案也凸顯，社會對於身心障礙者的保護仍須持續強化。法律明確傳達一項重要原則：在性自主領域中，「同意」必須建立在清楚理解與自由表達之上，對於無法充分表達意願者，任何趁勢而為的性行為，都將受到法律嚴厲制裁。