這是所有都市居民最可怕的噩夢！一名年輕爸爸日前到台北市中山區某餐廳消費，走進廁所時原以為有人拉屎沒沖，定睛一看竟發現馬桶內有「老鼠一家五口」正在水面上瘋狂堆疊。影片曝光後引發網路上萬人崩潰，紛紛追問：「老鼠真的會從馬桶爬出來嗎？」對此，國家地理頻道揭開了這場「終極入侵」的驚人真相。

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🟡 中山區餐廳驚魂：屎竟然在晃動？

一名網友在 Threads 貼出震撼影片，表示 5 日傍晚在中山區餐廳小便時，看見馬桶內有一團灰黑色物體，第一時間以為是前一位顧客留下的排泄物，沒想到這團「屎竟然在動」。

他仔細一看才嚇瘋，竟然是 5、6 隻老鼠層層堆疊，從狹窄的馬桶管道中探頭掙扎。由於正值梅雨季，原PO推測是因為連日大雨導致排水溝爆滿，老鼠才被迫擠進污水管「透透氣」。

影片下方湧入大量崩潰留言，網友直呼：「馬桶上滑手機的我，立刻站起來沖水」、「這是鼠王嗎，居然全擠在一起」。原 PO 也坦言，因為老鼠並非出現在廚房或座位區，為了讓店家能繼續生存，他決定不公布店名，僅提醒民眾上廁所前「務必先低頭看一眼」

🟡 科學揭秘：老鼠如何完成「馬桶特技」？

根據《國家地理雜誌》頻道研究，這場「馬桶入侵」對老鼠而言並非難事。牠們能輕易溜進街道格柵進入下水道，並將住宅污水管視為探索路徑。

  • 內部雜技構造老鼠的肋骨在脊椎處是「鉸接」的，這讓牠們具備塌陷壓縮身體就是「縮骨功」的能力。只要「頭過，身就過」，即使是迷宮般的馬桶管道也能毫不費力擠入。
  • 游泳專家： 老鼠是天生的游泳高手，後腿划水、尾巴當舵，能連續踩水 3 天，且在水下憋氣長達 3 分鐘
  • 氣穴求生： 污水管內並非全滿，老鼠會在管道轉彎處尋找「氣穴」換氣，讓牠們能逆流而上，最終從馬桶水坑鑽出。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...