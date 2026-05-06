國民黨新北市長參選人李四川近日捲入土地爭議，遭綠營質疑其名下持分的屏東小琉球農地長期違規使用，引發政治攻防升溫；藍營隨即反擊，指控此為選舉操作下的抹黑攻勢。面對質疑，李四川親自出面說明，若經查涉及違建，「該拆就拆」，態度相對明確。對此，媒體人吳子嘉警告，後面還有更大的抺黑攻擊，李四川團隊務必做好準備。 我是廣告 請繼續往下閱讀 李四川進一步指出，該筆位於小琉球的土地為家族繼承，持分人多為親友，現場的鐵皮建物並非由他興建，而是其他持有人所為。他表示，自己長期服務於不同縣市，專業領域集中在工程與市政管理，對於非其直接管理區域的土地使用狀況，確實難以全面掌握，「但如果是違建，該拆就拆」。 對於整起事件的政治意涵，吳子嘉在政論節目《董事長開講》中分析，綠營針對小琉球土地議題已非首次出手，早在今年春節前即開始鋪陳攻勢，這次已是第3波操作。他認為，此議題與李四川個人直接關聯性有限，但綠營選擇持續聚焦同一爭點，目的並非單純炒作，而是透過反覆強化印象，累積選民的負面觀感。 吳子嘉指出，這類「一點打到底」的策略，是典型負面選戰手法，透過不斷重複攻擊同一議題，加深社會印象，往往具有一定效果。他進一步研判，綠營還不會收手，後續恐出現更大的抺黑攻擊，甚至不排除延伸檢視李四川過去在工程領域的相關經歷，包括招標案件等細節，都可能成為政治攻防的新戰場，吳子嘉也提醒，李四川團隊應及早做好準備。 相關新聞 漢他病毒竄進新北？侯友宜急下封殺令 狂掃2千處鼠患熱區藍營軍購吵不停！侯友宜急喊「提更好版本」：國防不能有空窗期全台「荷蘭病」發酵中？作家示警：賺不到鈔票、變心選票敢開除韓國瑜、盧秀燕？律師酸爆鄭麗文：舔共到令不出黨中央 林翊涵編輯記者新聞絕不僅是事件的簡單記錄，更是推動公共討論、連結社會脈絡不可或缺的橋樑。多年來，我深耕於時事脈動、政策解析與多元社會議題，而在內容呈現上，我堅持以「讀者體驗」為優先，將複雜、艱澀的內容，轉化為大眾能...作品集 李四川吳子嘉小琉球農地違規抹黑新北市長