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退役少校艦長日前登上中國軍艦並誇「祖國強大」，引發各界抨擊。綠委林楚茵今（6）日踢爆，國防部115年度總預算中，其中1筆71.8萬的預算，補助設址在國防部大樓的社團「中華軍史協會」，然而它的現任理事蔣海安曾是48位接受統戰邀宴的退將名單，監事謝台喜更在2011年參加中山黃埔兩岸情活動，照片還登在中國黃埔軍校網頁，網站還寫著「促進中國統一」，痛斥國防部要怎麼跟第一線官兵說反滲透，直呼「71.8萬預算我會全部砍掉」。綠委林楚茵今質詢國防部長顧立雄時踢爆，國防部今年度預算書中，有個社團補助給中華軍史協會71.8萬，從2016年到2026年總計拿了944萬，為何這個民間社團可以設址在國防部營區內？更說國防部為了這個社團，還設立辦理補助預算執行考核辦法，更稱理監事大多是退役將官，協會中僅理事長、秘書長是無給職。國防部政務辦公室主任孫麗方則解釋，國防部主要是站在主管機關角度，針對軍史相關學術研究，協助發展研究深入跟廣度，基本上只有少部分金額補助，至於設址這一段可能要再了解。林楚茵隨後質問，孫的言下之意是說軍史協會對國防部不是有特殊關係，只是軍史研究，她不反對軍史研究，但這些預算就是讓它做開會員大會、辦理活動，2025年10月辦理了抗戰勝利暨台灣光復80周年學術研討會，中共特別利用抗戰勝利80年跟聯合國成立80年、台灣光復80年做台灣屬於中國一部分的法律戰，結果這個由國防部支助、補助成立的單位，居然配合中國統戰論述。林楚茵進一步表示，它透過國防部取得名單，結果在媒體上輕鬆找到，現任理事蔣海安，曾經是48位退將接受統戰邀宴的名單，監事謝台喜，2011年參加中山黃埔兩岸情，照片還被登在中國黃埔軍校，網站還寫「促進中國統一」。林楚茵批評，國防部不能只給錢不管它在幹什麼事，甚至配合中國論述，如果有退役將領登上解放軍艦，國防部認為要處理，請問國防部每年編70多萬的單位，他們沒有任何法律責任，但可以參加有統戰色彩的活動，擔任理監事，請問國防部，怎麼跟第一線說要反滲透，敵方陣營在哪裡？她特別點出這個問題，會將71.8萬預算全部砍掉，它已經完全不符合國防部要有的忠誠教育，「這種掛羊頭賣狗肉的預算我會全部砍掉」。