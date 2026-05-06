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聯發科近期成為大飆股！近期連續多日噴漲停後，今（6）日開盤再度攻上漲停板，再刷新歷史天價，一度飆上3470元，早盤雖回落震盪，但截至午盤仍有8%以上漲幅，仍不減其強勁勢頭。聯發科週一開盤跳空漲停鎖至終場後，昨日以漲停價3155元開出並一路至收盤，近一個月股價飆漲115.36%。今日開盤再度亮燈，延續氣勢，並攻上3470元新天價，再度改寫歷史紀錄，而午盤漲逾8%，成交量也有2.8萬張。聯發科上週法說會大幅上修今年AI ASIC營收目標一倍，展望明年，基於目前已掌握的產能，非常有信心此專案將會擴大到數十億美元的規模，另一個AI加速器ASIC專案目標於明年底前進入量產，獲得法人高度肯定。市場買盤除了反映AI ASIC題材延燒，也受到天風國際證券分析師郭明錤最新供應鏈調查消息激勵。郭明錤分享調查指出，OpenAI首款AI智慧手機開發時程似乎已明顯加快，最新量產目標提前至2027年上半年，較其先前所預估的2028年量產，進度提前整整一年。郭明錤表示，潛在驅動因素包括為OpenAI預計於年底進行的IPO提供敘事支撐，以及AI智慧手機賽道競爭日益升溫。隨著AI從雲端服務逐步延伸至終端裝置，AI手機被視為下一階段重要戰場，也讓手機晶片供應鏈重新受到資本市場關注。值得注意的是，供應鏈細節也出現重大變化。郭明錤先前曾指出，OpenAI可能與高通、聯發科合作開發處理器，但最新研判則轉向聯發科有望成為該設備獨家處理器供應商，並採用基於台積電N2P製程的客製化天璣9600晶片。若相關合作順利推進，聯發科除既有手機SoC、AI ASIC題材外，也可望進一步切入AI智能體終端裝置供應鏈。另外，郭明錤預估，若OpenAI首款AI智能體手機開發進度順利，2027至2028年合計出貨量有望接近3000萬支。市場解讀，若聯發科確實取得獨家處理器供應角色，將有助於強化其在高階客製化手機晶片與AI終端運算市場的能見度。另一方面，因聯發科近期狂漲，證交所公告，聯發科已連續兩天達到證交所「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第四條第一項第一款發布「公布注意交易資訊」者，聯發科恐怕可能將進入分盤處置，將創下大型權值股遭分盤處置的首例。