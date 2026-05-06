新北市新莊區新北大道2段與五工路口今（6）日上午發生施工不慎挖破地下自來水管，造成路面積水。台水表示，板新廠第一時間獲報即調派廠商前往，已於今(6)日上午8時到場關閉制水閥，並於10時進場搶修，目前暫無停水戶數，減壓受影響戶數為5,163戶。

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新北市政府上午對五工路往新北產業園區方向封閉管制，用路人改道由化成路、新知六路、新知二路、福慧路等替代道路行駛；接近中午時已經全面通車。

工務局長馮兆麟指出，今年2月8日曾發生誤挖自來水管後，施工單位已加強辦理透地雷達探測、預壘樁試鑽及管線圖資重新套匯等措施。今日發生誤挖情形造成市民不便，市府團隊深感歉意，也將以此為戒，確保公共工程之施工安全與品質。

▲新北市政府上午對五工路往新北產業園區方向封閉管制，用路人改道由化成路、新知六路、新知二路、福慧路等替代道路行駛；接近中午時已經全面通車。（圖／台水提供）
▲新北市政府上午對五工路往新北產業園區方向封閉管制，用路人改道由化成路、新知六路、新知二路、福慧路等替代道路行駛；接近中午時已經全面通車。（圖／台水提供）


馮兆麟進一步指出，施工前已依程序進行相關探測與試鑽作業，但該區地下管線密集且複雜，市府將全面釐清施工單位是否確實落實標準作業程序，並深入檢討自來水公司管線圖資精確度與現地落差原因，同時追究相關責任。

台水表示，有關事發原因，經初步研判為新北市養護工程處辦理「新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程」全套管基樁施工作業，於今日上午約7時許不慎鑽損本公司500mm口徑之DIP送水管造成漏水所致。

台水第一時間獲報即調派廠商前往，已於上午8時到場關閉制水閥，並於10時進場搶修。搶修期間採調配供水，目前暫無停水戶數，減壓受影響戶數為5,163戶。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...