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立法院下午將再度協商攸關國軍戰力強化的國防特別預算，但國民黨內部對預算規模出現嚴重分歧，國民黨主席鄭麗文聲稱，多數立委都支持「3800億+N」版本，但藍委陳雪生卻直呼「再吵就退黨」，藍委柯志恩也說「不要把我們賣了」。對此，民進黨今（6）日表示，誰管國民黨立委退不退黨、有沒有被賣掉，重點是「台灣的國防，不該繼續被拖延」。「國民擋！民眾擋！擋了國防快半年，還要再擋嗎？」民進黨表示，今天下午3點，立法院長韓國瑜將「第四次」召集國防特別預算條例的朝野協商，希望能取得共識，讓法案儘速過關，但讓人非常遺憾的是，經過連日互相批評後，昨天國民黨的黨團大會，還是沒有對「軍購金額」形成共識。民進黨直言，誰管國民黨立委退不退黨、有沒有被賣掉，重點是「台灣的國防，不該繼續被拖延」，從去年11月行政院提出8年1.25兆元國防特別預算條例草案至今，國民黨和民眾黨一邊說「支持國防」，一邊卻想方設法，不斷阻擋、拖延、擺爛。民進黨批評，在野黨連續3個月，10次杯葛草案付委審查，擋；不排審、不開會、不認真，甚至直接缺席，再擋；委員會朝野協商2次、院會朝野協商3次，全部破局，繼續擋，而國民黨和民眾黨的行為不是「監督」，擺明是在刻意卡關，最誇張的是，藍白一再的胡亂指控，又一再的被事實打臉。民進黨提到，藍白不斷質疑「黑箱」缺乏細節，結果國防部2次應立法院外交國防委員會邀請，進行機密專報詳細說明，藍委卻翹班，藍白口口聲聲拒絕「空白授權」，結果卻提出還要另訂專法、根本不存在的「N」，藍白宣稱國防支出已經足夠，結果協商時卻說不出哪一項支出不需要。「國民黨、民眾黨，你們到底還要擋多久？還要把人民的生命財產安全拖到什麼時候？」民進黨說，不論是「3,800億元＋N」與「8,000億元」版本，都缺乏國防部的專業依據與完整評估，真正能回應防衛需求的，只有經過完整規畫的行政院版國防特別預算條例，呼籲藍白兩黨，「協商不要再拖延，請正面回應國家的防衛需求」。