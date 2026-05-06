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戶田惠梨香主演的Netflix影集《地獄占星師》上線後迅速掀起討論熱潮，短時間內衝上平台收視排行榜第2名，話題持續延燒。劇情以真實人物為藍本，結合權力、慾望與人性操控等元素，戶田惠梨香飾演的細木數子從媽媽桑，一路轉變成操作人心的國師，精彩劇情引發觀眾高度關注。《NOWnews今日新聞》特別整理本劇劇情、角色、必看亮點與收看平台等重點資訊，帶你一次掌握這部備受熱議的話題之作。《地獄占星師》由瀧本智行與大庭功睦共同執導，編劇由真中Monaka負責，整體風格融合傳記與社會寫實，呈現出帶有壓迫感的暗黑敘事。主演由戶田惠梨香領銜，集結伊藤沙莉、三浦透子等實力派演員，並網羅奧野瑛太、田村健太郎、中島步、杉本哲太、生田斗真等人加盟，卡司陣容堅強。戶田惠梨香 飾演 細木數子伊藤沙莉 飾演 魚澄美乃里（負責撰寫細木數子自傳的小說家）高橋和也 飾演 中園榮一（細木數子的投資人）奧野瑛太 飾演 落合元（「White Glove」老闆）田村健太郎 飾演 三田麻呂彥（靜岡富裕地主之子）杉本哲太 飾演 瀧口宗次郎（黑道興生會瀧口組頭目）中島步 飾演 須藤豐（房地產公司老闆，實為詐欺師）生田斗真 飾演 堀田雅也（黑道江戶川一家幫主，也是細木數子一生摯愛）故事以日本傳奇占卜師細木數子為原型，描繪她從戰後貧困環境中成長，年輕時投身夜生活產業，成為銀座知名媽媽桑，最終翻身成為影響全日本的占星國師。細木數子憑藉強勢語言與獨特占術迅速竄紅，在電視與出版界掀起熱潮，但成功背後同時伴隨金錢爭議與複雜人際關係。劇情不只描寫個人崛起，也深入刻畫權力運作與人性操控的黑暗面。1. 改編自真實故事，媽媽桑變國師《地獄占星師》改編自真實人物經歷，描寫細木數子如何從底層一路翻身，從夜生活產業跨足媒體與命理界，成為全國知名人物。戲劇張力來自於真實背景，也讓故事更具說服力。2. 戶田惠梨香一人橫跨49年演技爆發戶田惠梨香在劇中從17歲演到66歲，橫跨近半世紀人生。光是化老妝就要每天花費3小時，而她不僅依靠造型變化，更透過眼神、語氣與細節表現，呈現角色在不同階段的心理轉折，是整部劇最關鍵的看點之一。3. 揭密「你會下地獄」的恐懼行銷劇中深入描寫細木數子如何運用強烈語言建立權威，不只是預言，更是一種心理操控手段。透過恐懼與不安影響人心，也揭露媒體與名人如何塑造影響力。《地獄占星師》上線後迅速登上排行榜，討論度居高不下。不少觀眾認為題材新鮮、節奏緊湊，對人物黑暗面的描寫相當大膽；也有人認為整體氛圍較為壓抑，但正因如此更顯真實。《地獄占星師》為Netflix原創影集，目前已於Netflix獨家上線，全劇一次釋出，觀眾可直接完整追完。